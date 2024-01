Plenario por la Ley Ómnibus: el oficialismo se encamina a un dictamen de mayoría con disidencias

Luego de varias horas de negociaciones, comenzó el plenario de comisiones para tratar la Ley Ómnibus. El oficialismo se encamina a lograr el dictamen de mayoría, pero con disidencias.

El Gobierno no tocará el polémico artículo de retenciones, pero accedió a saldar deudas de cajas provinciales con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y coparticipar el blanqueo, entre otros puntos.

Las interminables negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición dialoguista (PRO y Hacemos Coalición Federal) habrían llegado a un punto de acuerdo después de las tensiones que se suscitaron al filo del plenario de comisiones. El Gobierno comunicó esta tarde a la oposición que aceptará hacer nuevas modificaciones al texto de la Ley Ómnibus.

La Coalición Cívica, que formalmente integra el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), fue el primer espacio en dejar trascender su posición oficial.

No acompañará el dictamen del oficialismo y presentará un texto propio que no incluya facultades delegadas, que recorte el número de emergencias, que no aumente las retenciones y respete su posición histórica en rechazo al financiamiento privado de las campañas electorales.

Tampoco están de acuerdo con el plan del oficialismo de mantener la fórmula actual de actualización de jubilaciones para reemplazarla en marzo por una actualización en base a la variación del IPC.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al debate sobre las reformas que impulsa la administración de Javier Milei. Ante una eventual falta de apoyo, avisó: “Vamos a revisar cada partida sin tener ningún tipo de contemplación”.

Fuente: Infobae.