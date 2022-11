Producción y Desarrollo Humano: las políticas en los ministerio con recientes cambios

En el programa de Detrás de las Noticias, ciclo de entrevistas políticas que se desarrolla por Canal 7 de Jujuy, estuvieron los nuevos ministros recientemente puestos en funciones dentro del Gabinete del gobernador Gerardo Morales. Alejandra Martínez, ministra de Desarrollo Humano, y Juan Carlos Abud Robles, ministro de Desarrollo Económico y Producción, dieron detalles de los sectores que lideran, las complejidades de una economía en crisis y la políticas públicas en las que avanzan actualmente.

Abud Robles: “Al comenzar la gestión de Gerardo Morales elegimos estratégicamente 5 áreas”

Sequía en Jujuy

El ministro se refirió a un fenómeno que atraviesa la provincia hace años y se profundizó en los últimos anos. En este sentido remarco: “Tenemos muy presente esto buscamos sostener lo que tenemos”. Además explicó que siempre hubo asistencia a los productores. “La preocupación no se basa en que no haya disminución de producción sino cuidar que no se mueran las plantas porque si tenemos que replantar, pueden pasar 5 o 10 anos hasta que las plantas vuelvan a dar”, sintetizó Abud Robles.

En cuanto a los incendios que se produjeron, el funcionario explicó que en las últimas horas mantuvieron una reunión con el Gobernador atento al crecimiento de los focos y a la expansión del fuego.

“Estuvimos en contacto con el Gobierno nacional ante esta emergencia para sostener la actividad fundamentalmente”, precisó.

Ejes de la gestión

Abud Robles, quien conformó el gabinete de Morales cuando asumió su primer mandato como gobernador en el año 2015, explicó algunas políticas delineadas desde un comienzo. “Nos planteamos cómo transformar la provincia que tiene una gran riqueza natural pero poco valor agregado y poca valorización de esa riqueza”, manifestó. En esta línea aseguró que se eligieron 5 áreas para desarrollar las políticas de acción: energía solar, litio, cannabis, construcción y turismo.

“Creo que muchos no creían que en poco tiempo se podían producir estos cambios y sin embargo llegaron puntos de inflexión importantes”, expresó el ministro quien recordó algunas situaciones como el sostenimiento del Ingenio La Esperanza, situación que representó un déficit.

Empleo en Jujuy

Según lo expuesto por Abud Robles y atento al plan estipulado por el gobierno de Gerardo Morales, Jujuy está entrando a una etapa de inversión e innovación. “Tenemos que lograr la creación de mano de obra intensiva, de empleo que sea de calidad para darle contenido al sistema educativo y trabajar con el sistema de Desarrollo Humano”, puntualizó.

Zonas Franca

El ministro se refirió a la zona franca de La Quiaca y a la de Perico. En cuanto a la primera aseguró que “llevará un tiempo” y al aportar datos precisos de plazo manifestó que será “un año como mínimo”.

En cuanto a la zona franca de Perico, Abud Robles aseguró: “En 10 o 15 días más pediremos la habilitación”.

Futuros roles dentro de la política

El ministro no especificó posibilidades de una candidatura o la chance de asumir un rol especifico en el 2023. “Quiero trabajar y terminar de ayudar al Gobernador en este programa de desarrollo económico de Jujuy”, enfatizó.

Haciendo alusión a la candidatura presidencial de Gerardo Morales, el funcionario sostuvo: “Argentina necesita una visión como la de Gerardo Morales, una visión como la que tuvo en Jujuy donde logró cambiar la matriz productiva”.

Guillermo Jenefes y Claudia Figueroa

Alejandra Martínez: “La intención es profundizar el vínculo con las organizaciones sociales”

Haciendo especial foco en los índices de pobreza e indigencia, Alejandra Martínez explicó que disponen de 3.000 millones de pesos en políticas alimentarias en diferentes programas. “Todo esto en su mayoría con recursos provinciales, el 10% proviene de Nación”, especificó.

Asimismo, Martínez aseguró que es necesario un diálogo con la nueva ministra de Desarrollo Social de la Nación para que “haya una distribución más federal de los recursos del Estado” y remarcó la importancia de que “existan otros parámetros de distribución”.

Asistencia a comedores y programas

Martínez aseguro que le dan asistencia a una “basta población” y explicó que en comedores tienen 160.000 beneficiarios. “Hablando de volúmenes importantes en cuanto a asistencia, hay 24.500 beneficiarios del plan Comer En Casa”, señaló y explicó que también entregan viandas comunitarias y llevan adelante programas para familias en situaciones de vulnerabilidad.

Organizaciones sociales

Martínez hizo especial hincapié en la importancia del vínculo que mantiene la cartera ministerial que liderar con las organizaciones sociales. “La intención es profundizar el trato”, remarcó.

Además, la funcionaria aseguró: “Siempre hay que tener en cuenta la situación y la ubicación de la provincia en el enfoque y es fundamental tener presente la situación de migrantes, indígenas. Esta es la forma que nos pide el gobernador Gerardo Morales, mirar y velar siempre por los derechos humanos”.

Asistencia a comedores

La funcionaria provincial sostuvo que “cada comedor recibe lo suficiente para las necesidades nutricionales requeridas y supervisadas con nutricionistas”. En este sentido explicó que hay algunos que brindan desayuno, almuerzo y/o merienda.

Aspiraciones políticas

Tras dejar el Consejo de la Mujer, Martínez aseguró que asumir el ministerio es “un desafío muy importante” e hizo mucho énfasis en el trabajo en equipo que la respalda.

Direccionamiento de las políticas a las infancias

“Nuestras políticas y nuestros programas estar direccionadas las infancias pero también a las poblaciones con discapacidad y adultos mayores”, explicó Martínez quien dijo que prevén un gran trabajo de cara a las fiestas de fin de año. “Todos tienen que poder tener una hermosa navidad para garantizar una fiesta en familia, en paz y una fiesta con lo necesario para que sea un verdadero festejo”, precisó.

Sobre Gerardo Morales

Martínez, al igual que Abud Robles, aseguró que Gerardo Morales “debe ser el próximo presidente”. En esta línea de opinión, la funcionaria explicó que “va a quedar en la historia de Jujuy como el mejor Gobernador”.