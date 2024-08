Ricardo Quintela presenta la nueva constitución de La Rioja y busca consensos para presidir el PJ Nacional

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezará este viernes un evento de gran trascendencia para la provincia que gobierna desde el 2019. Será la jura de la reforma de la constitución provincial, que había tenido una última enmienda en el 2008. El evento se realizará en el estadio Superdromo, a las 15, con la presencia de dirigentes de todo el arco peronista.

El acto tendrá un condimento político especial. El detrás de escena de la formalidad. El mandatario provincial quiere mostrarse como un nombre propio de consenso para presidir el PJ Nacional y, al mismo tiempo, ser un líder de peso dentro del espacio político. Tiene intenciones de jugar fuerte en el rearmado del peronismo, que está transitando una etapa de reacomodamiento y renovación.

Para darle un contexto político voluminoso, Quintela se encargó de gestionar el acompañamiento de un amplio grupo de dirigentes políticos que viajarán desde las diferentes provincias del país. Esta tarde el riojano será acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y 23 diputados nacionales, 13 senadores y 6 vicegobernadores.

Además, estarán presentes algunos intendentes que ayer realizaron en La Rioja un encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside el Jefe Comunal de La Matanza, Fernando Espinoza. Haber realizado la reunión en suelo riojano es una clara señal de acompañamiento a la figura de Quintela, en esta instancia donde busca asomar la cabeza por encima de la media.

Hace varias semanas que en el universo peronista Quintela aparece como una opción viable para gobernar el PJ. En el partido hay fecha de elecciones para el 17 de noviembre y la intención de la mesa principal de dirigentes es abrir el juego para que haya una competencia. Sin embargo, una de las posibilidades - como ha ocurrido en otras instancias - es buscar un candidato de unidad. Es frente a esa opción que aparece la figura del riojano.

En los últimos meses, también sobresalió la posibilidad de que sea Cristina Kirchner la candidata de consenso, una idea empujada por La Cámpora, pero que genera cierta resistencia en el peronismo del interior, donde hay dirigentes que piden un cambio en la conducción del espacio político. En términos más concretos, reclaman que el kirchnerismo ya no esté al frente.

La opción de Quintela empieza a tener cierto consenso porque es un gobernador del PJ que no está identificado con el mundo K, más allá de tener buena sintonía con la ex presidenta. Y ante la necesidad de reactivar el partido que hay el peronismo, simplificar la elección con una de consenso que evite internas, no es una mala opción para varios de los consejeros que integran la estructura jerárquica del partido.

De todas formas, es un tema que se debatirá en profundidad en los próximos meses. No hay nada seguro, ni nadie seguro. Pero, en el caso del riojano, es de los pocos que movió la primera ficha del tablero para intentar llegar a un lugar preponderante del partido a nivel nacional. Sobre todo en un tiempo que, porque al peronismo le toca ser oposición, el PJ tendrá mayor actividad e impacto. Así sucedió en la etapa de Mauricio Macri en el poder y es posible que vuelva a ocurrir.

Quintela quiere ser protagonista en la reconstrucción del peronismo, después del duro impacto que generó la derrota electoral y el último coletazo que provocó la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, en la que lo acusó de golpearla y someterla a un maltrato psicológico sistemático. Busca jugar sus fichas en un tablero desordenado y amplio, donde hay pocos reyes. Quiere sobresalir en un tiempo de caos e internas dentro del principal espacio opositor.

El riojano, junto con Kicillof y los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), son parte de la línea dura de Unión por la Patria (UP) que confronta contra Javier Milei en forma permanente. Quintela ha sido uno de los gobernadores más críticos de la gestión libertaria. Dos señales claras de esta confrontación fue su ausencia en el Pacto de Mayo - firmado en julio - y su resistencia a la ley Bases.

Los principales cambios de la Constitución de La Rioja

En lo que respecta al acto formal, todas las autoridades de la provincia, a nivel Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estarán presentes. La nueva constitución tiene, según informó el gobierno riojano, “una impronta social” y establece “nuevos derechos como los de cuarta generación, el derecho al agua, a la energía y a la conectividad”.

Además, “instaura la Renta Básica Universal y establece un límite a la periodicidad de las tres funciones del Estado, con la finalidad de tener una Carta Magna provincial de vanguardia para los próximos años”, según anunciaron. La Constitución provincial del 2008 tenía 177 artículos y esta nueva Constitución tiene 210 artículos. En este nuevo cambio fueron modificados 62 artículos.

Entre las principales modificaciones están la instalación de la renta universal básica, que es un ingreso de subsistencia destinado a los sectores más vulnerables de la población de entre 18 y 60 años y la periodicidad de los mandatos, por la que el gobernador y la vicegobernadora, como los parlamentarios del poder legislativo, podrán ejercer el cargo durante 4 años y ser reelectos por un período consecutivo. El mismo criterio aplica también a intendentes y concejales.

Otro cambio es que los jueces tendrán un mandato limitado. Se instituyó un límite de 10 años en el cargo para los jueces, pero quedó abierta la posibilidad de una prórroga en el cargo. También habrá paridad de género en la conformación de listas y la conducción de los partidos políticos. Pero, a diferencia de lo que ocurre en la legislación nacional, no se estableció la paridad en la sucesión ante renuncias al cargo.

En lo que respecta a la coparticipación municipal, el gobierno provincial garantiza la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera que no podrá ser limitada por ley ni autoridad alguna. Además, se establece que los municipios perciban un piso mínimo del 20% de los recursos coparticipables de origen federal de libre disponibilidad y efectivamente acreditados.

Respecto a la asistencia de víctimas, quien padezca un delito tendrá derecho a ser asistido gratuitamente en el proceso penal a través de un patrocinio jurídico a cargo del Estado. Por otra parte, se definió la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como objetivo brindar acceso a la justicia de los sectores en situación de vulnerabilidad.

Se realizarán cambios también en la cúpula judicial. Habrá dos jueces en el Tribunal Superior de Justicia, se incorporará un Fiscal General Adjunto, un Defensor General Adjunto, una jueza electoral y un miembro del Consejo de la Magistratura.

En lo que respecta a los derechos sociales y comunitarios, se incorporaron los derechos a la igualdad y no discriminación; el derecho al agua, la energía y conectividad; los derechos de cuarta generación; y la perspectiva ambiental en torno al acceso a los bienes naturales.

Por último, en temas de la propiedad, habrá un dominio exclusivo y excluyente de los bienes comunes naturales. Se restringe al Estado provincial la exploración, explotación e industrialización con distribución de las regalías entre los departamentos en donde se ubiquen los bienes comunes naturales.

