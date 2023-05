Rivarola y Moisés, a una semana de las elecciones: "Vamos a hacer una revolución del trabajo y de las pymes"

En un nuevo programa de Detrás de las Noticias, conducido por Guillermo Jenefes y Claudia Figueroa, fueron invitados al piso Rubén Rivarola y Carolina Moisés, candidatos a gobernador y vicegobernadora respectivamente por el Frente Justicialista, para hablar acerca de sus propuestas a menos de una semana de las elecciones en Jujuy.

El presidente del PJ dijo que en el caso de llegar a la gobernación, su primera medida será aumentar los sueldos en Jujuy. “Hoy la tabla de los empleos públicos viene atrasada con un 117%”, dijo y ejemplificó con una comparación entre los salarios de una maestra que recién comienza a trabajar en nuestra provincia “con un básico de $26 mil redondeando y llega a completar $68 mil y en Salta estamos hablando de $68 mil de básico y $167 mil en bolsillo”.

“A esa diferencia la vamos a trabajar fuertemente con Carolina y nuestro equipo para que el 11 de diciembre todos los jujeños tengan el sueldo que se merecen”, sostuvo.

En segundo término, Rivarola dijo que su objetivo es volver a la construcción de viviendas “como las hacíamos con el peronismo, que es lo que pide la gente”, además de otorgar “créditos blandos para impulsar las pymes”. “En el primer año vamos a hacer una revolución del trabajo y de las pymes”, anticipó.

También destacó el lugar de su compañera de fórmula dado que “nunca hubo una candidata vice mujer”. “También llevamos una candidata a intendenta como Liliana Fellner”, remarcó.

“Entre todos vamos a sacar adelante la provincia. nadie llega a fin de mes con un sueldo de $70 mil. Sobre eso vamos a trabajar y hacer un gran equipo”, señaló Rivarola.

En relación a sus rol e incluso de quien pueda ocupar la oposición y las decisiones en relación a las propuestas desde ese lugar, Rivarola dijo que “no hay que hacer una oposición destructiva”, por lo que “lo que es bueno, lo voy a acompañar.

Invitados de Detrás de las Noticias - Canal 7 de Jujuy

Por su parte, la candidata a vicegobernadora del Frente Justicialista, Carolina Moisés, remarcó su lugar como mujer en la fórmula peronista, el cual da cuenta del “rol de las mujeres en la sociedad, ocupando espacios de poder y demostrando capacidad de decidir”.

“Es muy importante para todas las militantes y compañeras que siempre están en el barrio atendiendo, cobijando, conteniendo”, dijo.

Respecto de la política local, consideró que el Gobierno de Morales “no logra entender las necesidades de los jujeños y jujeñas, desde el costo del colectivo hasta la precariedad en que trabajan”.

“No mejoraron los salarios, los chicos no terminan de estudiar y los que terminan no pueden acceder a un trabajo. Muchos recibidos y eso termia en la frustración de no poder conseguir un trabajo que tenga que ver con su preparación y formación académica”, añadió por lo que “cuando lleguemos al Gobierno vamos a tener que hacer una gran tarea”.

Con Rivarola “armamos un proyecto de provincia con trabajo, inversiones, impulso a las pýmes, modificación de la oferta educativa”, comentó.