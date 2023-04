Rubén Rivarola y la Sociedad Rural Jujeña analizaron la situación del sector agrícola de Jujuy

El Candidato a Gobernador por el Frente Justicialista, Rubén Rivarola, junto a Facundo Figueroa Caballero, Candidato a Diputado Provincial, se reunieron con el Presidente de la Sociedad Rural Jujeña, Fernando Casares y miembros de la Mesa Directiva para dialogar sobre la situación del campo en la Provincia.

La realidad que vive el sector agrícola en Jujuy es muy compleja, algunos de los temas tratados durante la reunión fueron el precio del tabaco, que si bien se acordó un 120% de incremento todavía las empresas no lo han pagado y la inflación está absorbiendo ese incremento.

En cuanto a la actividad cañera informaron que va a ser un año difícil ya que se prevé una disminución de aproximadamente un 30% en la producción por la sequía sufrida. Los problemas comunes que atraviesa el sector cañero y tabacalero tienen relación con el agua para riego.

En cuanto al sector ganadero, informaron que la falta de pasto por la sequía en muchos casos hizo que los productores tuvieran que vender animales para aligerar campos. Por otro lado, sobre situación de los granos se conoció que los valores establecidos son buenos pero la sequía afectó en gran medida la producción, se prevé una cosecha en Argentina de 22 Millones de toneladas en soja cuando lo normal es 50 Millones de toneladas.

Con este contexto, el Presidente de la Sociedad Rural señaló que la visita de Rubén Rivarola era para conocer la propuesta de Gobierno que tiene el Frente Justicialista para el sector y resaltó “no queríamos esperar al 10 de diciembre para mantener este dialogo, nos parecía importante desde ahora ir aportando y empezar a trabajar el tema, nos hemos comprometido a realizar algunas presentaciones de notas e iniciar la articulación con su equipo, para que juntos podamos proponer alguna idea superadora que nos ayude, ya que se trata de que la Provincia salga adelante”.

Reunion con la Sociedad Rural Jujeña

Posteriormente, detalló “el sector viene sufriendo ya cuatro años de sequía, problemas económicos que son de público conocimiento, el tema del dólar, el diferencial, el que no haya importaciones, tampoco hay insumos, no hay repuestos, no hay cubiertas, afrontamos el diferencial de los fletes, el estar lejos del puerto, entre otros”.

“Queremos que el Gobierno que asuma esté acorde a las circunstancias y apoyando al campo que tanto lo necesita” concluyó Casares.

Por su parte, Rubén Rivarola, Candidato a Gobernador por el FJ, señaló que era un orgullo esta convocatoria que le permitía reunirse con un sector tan importante como lo es el campo y remarcó “seguramente a partir del 10 de diciembre vamos a trabajar codo a codo, el campo le da vida a Jujuy, tenemos producción de tabaco, poroto, caña de azúcar que genera un gran volumen de empleo, sabemos que hay que fortalecer y respaldar la actividad, lo que ya está contemplado dentro de nuestro Proyecto de Provincia”.

En referencia a la modalidad de articular acciones, destacó “sabemos que hay que buscar alguna solución rápida con los créditos, no puede ser que hoy el campo esté pagando una importante tasa de interés. Hay que llevar adelante, entre todos, un Plan de acción para impulsar la actividad agrícola, lo expresé durante la reunión, tenemos que superar dificultades y brindarles fehacientemente el apoyo del Estado para que sigan generando empleo en la región”, finalizó Rivarola.