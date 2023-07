Santiago Cafiero: "A mi también me complica que la yerba Playadito valga una luca"

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, habló esta mañana sobre los cierres de listas, el vínculo de Argentina y Brasil y la inflación en el país. “Cuando uno milita ideas tiene propuestas, pero cuando estás en movimientos populares no podés ser necio, tenés que escuchar al resto y la mayoría se impone”, enfatizó.

”Creíamos que una primaria iba a revitalizar el espacio, dinamizar nuestras bases políticas, pero hubo otra idea. Cuando estás en un movimiento popular no da para hacer aventuras, escuchás lo que se plantea más a un nivel global y general, tenés que escuchar todas las voces”, expresó en Ahora Dicen, por Futurock.

Por otro lado, y con relación a la variación de los precios en el país, reconoció: “A mí también me complica que la Playadito valga una luca, el kilo”, enfatizó sobre el valor de la yerba mate. En tanto, sobre el vínculo de Argentina con Brasil expresó: “Necesitamos que nos abra el mercado, no alcanza con que Alberto y Lula se lleven bien”.

Cafiero además expresó que unas PASO, según él, creía que le iba a otorgar al partido “un volumen, pero primó otra idea”. Y volvió a diferenciar el concepto de la militancia individual y el bloque político: “En un movimiento como el peronismo no podés ser un librepensador”, agregó.

Con respecto a las consecuencias de la lista única de Unión por la Patria, para las elecciones presidenciales de octubre, ratificó que “siempre hay heridos, pasa siempre en todos los cierres de listas, se dicen un montón de cosas y después baja la espuma“. Y agregó: ”Ahora estamos trabajando todos perfecto, pero en estas elecciones hay que ganar porque enfrente hay una derecha antidemocrática que te promete un ajuste y, si no te gusta, te va a dar palos, ya te lo están diciendo”, se sinceró.

En otro tramo de la entrevista, le dio lugar a ponerse el overol de la militancia. “Si vos estás en un movimiento popular tenés que arremangarte y hacer lo que tenés que hacer y hoy estamos en eso”, reconoció.

Con respecto a la flamante candidatura de Sergio Massa, Cafiero reconoció que el ministro de Economía “logró una unidad de acción donde todos tenemos bien en claro cuál es el desafío que tenemos por delante”.

Sergio Massa y Wado de Pedro

“Había una actitud declamativa sobre la unidad pero nadie la trabajaba, la fórmula de síntesis no aparecía”, reconoció el canciller. ”Algunos pedían la lista de unidad pero, después de las PASO, también se genera unidad el día después de la elección”.

“Su candidato se estaba preparando para las PASO”, expresó Cafiero sobre la postulación de Eduardo “Wado” de Pedro, en conjunto con Juan Manzur. “Había muchos otros que planteaban lista de unidad mientras la oposición se estaba matando”, sintetizó el canciller.

Con respecto al rol que debería tener el presidente Alberto Fernández, durante la campaña de Unión por la Patria, Cafiero sintetizó: ”Creo que todos tiene que estar en función del candidato, a disposición de lo que necesita, la fórmula edifica una estrategia y cada uno ocupa un rol”. Y agregó: ”Hay que hacer lo que Massa determine y beneficie desde el punto de vista electoral: si necesita anunciar obras, que lo haga y si hay que estar en un acto, hay que hacerlo”.

En cuanto a la figura de Daniel Scioli, uno de los principales damnificados en el cierre de lista oficialista, Cafiero aseguró que “hay que entender lo que significa ser un dirigente de su talla política, es un hombre de la democracia, del peronismo, y estar atrás de una posibilidad diferente no implica pegar un portazo y abandonar el espacio: hay que arremangarse y trabajar”.

El ministro de Relaciones Exteriores también recordó sus inicios como militante en la villa La Cava de San Isidro. Y completó el concepto: “Si nos seguimos enfrascando en anécdotas, armar un show televisivo o una escenificación de la política, el tipo que está en La Cava debe pensar: ´¿quién está buscando resolver mis problemas?´”. Y agregó: “Nunca descalifiqué a nadie, no soy boludo, viví un tiro al blanco durante una semana pero ya está” para luego cerrar: “No me siento destratado o rechazado por el kirchnerismo”.

Fuente: Infobae