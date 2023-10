Se suspendió la reunión del PRO y continúa la incertidumbre sobre lo que hará en el balotaje

Luego de la reunión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich para analizar la posibilidad de apoyar a Javier Milei en el balotaje, esta madrugada se decidió suspender sin fecha la decisiva reunión que los líderes del PRO tenían prevista desde las 11 para debatir formalmente qué postura adoptarán en la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre.

El PRO ya había postergado la reunión: se iba a hacer el martes y fue derivada para este miércoles con el fin de consensuar las posiciones sobre el balotaje entre Milei y Sergio Massa y permitir que llegaran dirigentes del interior. Por eso la postergación sin fecha del encuentro revela el complejo dilema del partido fundado por Macri a partir de la derrota electoral de Juntos por el Cambio, donde las fuerzas que integran la coalición mantienen fuertes diferencias e incluso hay fisuras dentro de cada espacio. Para agravar este cuadro, anoche había versiones sobre un encuentro entre Macri y Milei, que circularon rápidamente en las redes, que fue desmentido por macristas y bullrichistas.

En el PRO, motorizado por Macri y “los halcones”, la mayoría quiere pedir el voto para Milei, aunque el ala moderada del partido, liderada por Horacio Rodríguez Larreta, no quiere apoyar al libertario y propondrá la neutralidad de todo JxC para el balotaje. En la UCR, con el impulso de Gerardo Morales y Martín Lousteau, se inclinan por apoyar a Massa, aunque hay referentes que proponen una tercera alternativa que frenaría la ruptura del espacio: mantenerse neutrales dejando en libertad de acción a los dirigentes y al electorado, en sintonía con la postura ya adoptada por la Coalición Cívica.

Macri y Bullrich habían hablado por teléfono sobre el tema, pero la candidata presidencial aceptó ir en la noche del martes a la casa del ex mandatario en Acassuso para profundizar acerca de las consecuencias de un pronunciamiento del PRO en favor de Milei, que formalizaría la fractura de Juntos por el Cambio. Cerca de las 2 de hoy se suspendió sin fecha la reunión de los líderes partidarios.

Luego de la contundente derrota electoral, la dirigencia de JxC tenía previsto a lo largo de este día un “supermiércoles” decisivo para su futuro: en tres reuniones distintas, el PRO, la UCR y los 10 gobernadores de JxC iban a debatir la postura que llevarían al balotaje del 19 de noviembre y, a la vez, intentarían evitar que cualquier decisión termine rompiendo la coalición opositora.

Sin embargo, Macri y Bullrich decidieron suspender el encuentro de los principales líderes del PRO, citado a las 11, del que también iban a participar Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Federico Angelini, Humberto Schiavoni, Diego Santilli, Fernando de Andreis y tres gobernadores del PRO: Jorge Macri (CABA), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), entre otros.

Mientras algunos dirigentes del ala moderada, como Larreta, Vidal y Santilli, no quieren apoyar a Milei y buscan la neutralidad de todo JxC para el balotaje, Macri ya les dijo a sus íntimos que Massa es su “límite” y preferiría un acuerdo con Milei. La misma postura tienen Bullrich y Angelini, vicepresidente del PRO, quien se mostró más cerca de pronunciarse en favor del libertario: dijo que “el PRO no nació para la libertad de acción sino para tomar decisiones y definiciones políticas”.

Otra definición dentro del PRO fue la de un referente de “los halcones” del PRO como Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y ex precandidato a gobernador bonaerense del bullrichismo, quien anunció ayer que apoyará a Milei porque “es libertad o delincuencia” en un mensaje en la red social X, titulado “No es tiempo de tibios”. De la misma forma lo hizo ayer Waldo Wolff, otro “halcón” que milita en el larretismo y es secretario de Asuntos Públicos del gobierno porteño: “Mañana tenemos una discusión partidaria y yo tengo mi posición personal; en estas alternativas que hay voy a apoyar a Javier (Milei); yo propongo eso”, dijo en los estudios de LN+ al lado de Milei.

Sin embargo, Frigerio y Torres son dos de los gobernadores de JxC que impulsarán la libertad de acción ante el balotaje y actuarán en bloque con sus colegas como un nuevo polo de poder interno para impedir la fractura. Los 10 mandatarios provinciales enrolados en la coalición se reunirán este miércoles, a las 19, en la Casa de la Provincia de Corrientes, en Maipú 271. Allí, además de Frigerio, Torres, asistirán otros gobernadores electos como Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), más Gustavo Valdés, que conduce Corrientes, y Jorge Macri, que acaba de confirmar su triunfo en la ciudad de Buenos Aires. El único ausente con aviso será Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien está de viaje en el exterior.

Entre la reunión del PRO y de los gobernadores de JxC tendrá lugar, a las 14, la que mantendrán los miembros del Comité Nacional de la UCR, en la sede de Alsina 1786, aunque en este caso la mayoría parece estar cerca del apoyo a Massa: la postura en favor del candidato de Unión por la Patria, sobre todo en rechazo a Milei, es impulsada por Gerardo Morales, el titular del radicalismo, y el senador nacional Martín Lousteau, aunque en las últimas horas se sumaron opiniones en el mismo sentido de la vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani, quien anticipó que “es muy probable que apoyemos a Massa” porque “hay una propuesta violenta de la ultraderecha que representa Milei”.

La Coalición Cívica, que preside Maximiliano Ferraro, fue el único partido de Juntos por el Cambio que ya explicitó su postura para el balotaje: no apoyará a Massa ni a Milei. “Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el ballottage, las que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad. En consecuencia, no es ni con Massa, ni con Milei”, señaló en un comunicado.

