Seguí en vivo el segundo debate presidencial 2023

El segundo tramo de los debates presidenciales 2023 se lleva a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y allí se presentan nuevamente los cinco candidatos que aspiran a ocupar el Poder Ejecutivo nacional, con sus respectivas propuestas en torno a diferentes tópicos preestablecidos.

Vale recordar que la Cámara Nacional Electoral (CNE) es la autoridad de aplicación de la ley 27.337 de Debate Presidencial, sancionada en 2016. Por lo tanto, es la entidad que debe reglamentar todos los aspectos complementarios inherentes a la realización de los debates, en un ámbito de neutralidad e igualdad.

Tal como informa la CNE, el lugar para este encuentro se eligió porque, según la legislación, uno de los dos debates preestablecidos debe realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SEGURIDAD: PRIMER TEMA DEL SEGUNDO DEBATE

Patricia Bullrich inició su exposición sosteniendo: "Entre nosotros las cosas están muy claras, sabemos a quién defender. Ellos les dan a los presos internet y celulares en las cárceles. Defendemos a los ciudadanos. Milei quiere liberar las armas. A mí no me tiembla el pulso, voy a entrar a todos los territorios tomados por el narcotráfico. Voy a cambiar el código de imputabilidad. Me acompaña hoy Chocobar, el defendió a un ciudadano. Lo kirchneristas lo querían mandar a la cárcel".

Myriam Bregman utilizó su primer derecho a réplica. "La escucho con que vuelve con bajar la edad de imputabilidad. ¿Hasta los 12, 10, jardín de infantes? Estamos en una elección donde se elige presidente, no jefa del servicio penitenciario".

En tanto, Schiaretti también hizo uso de su derecho a réplica: "La ley decía que nos tenían que enviar recursos, pero no nos llegó ni un peso e igualmente creamos la fuerza contra el narcotráfico que no depende del poder político en Córdoba. No importa que no mandaron los fondos porque vamos a pelear con uñas y dientes".

Javier Milei, también usó su primer derecho a réplica: "Usted ha mentido, antes con la pandemia y ahora con las armas. Nosotros decimos que hay una ley de armas y hay que cumplirla. No puede ser que estén armados los delincuentes y la gente común no. ¿Usted quiere que esto sea un dictadura?".

Sergio Massa: "Lo datos desmienten las mentiras. En 2019 se liberaron 16.000 pesos. En 2020 fueron 19.000. Quien debe explicar la liberación de presos era quien era ministra de Seguridad en ese momento. Los candidatos deben comprometerse a la verdad".

A su turno, Schiaretti expresó: “Hay que acabar con la puerta giratoria. Hay que cambiar la ley penal juvenil. Hay que hacerlo conforme a las recomendaciones de la ONU y UNICEF. Argentina no produce droga, pero tiene una frontera que es un colador. Hay que implementar la ley de derribo para aquellas aeronaves que no acaten las obligaciones. Hay que crear una fuerza federal antinarcotráfico. Hay que tenér cárceles de máxima seguridad y avanzar en el cuidado y la investigación del lavado de activos. Si actuamos terminando con la puerta giratoria, vamos a avanzar mucho contra la inseguridad”.

Sergio Massa del partido Unión por la Patria (UP) abordó el tema de la seguridad. El candidato destacó la necesidad de establecer un "FBI Argentino" para combatir la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. Además, enfatizó la importancia de revitalizar las fuerzas de seguridad y destinar recursos a los clubes de barrio. Massa también instó a la justicia a ser más eficiente, señalando que no puede tolerarse que un juicio por indemnización tome cinco años.

Patricia Bullrich, candidata de la coalición opositora, utilizó su derecho a réplica para responder a Massa con críticas contundentes. "¿Tus números te los da Insaurralde? Tus socios son corruptos, son delincuentes. No hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo", expresó.

Massa no se quedó atrás y respondió a las acusaciones de Bullrich, destacando su historial en la gestión de seguridad en Tigre. "Tigre se transformó en la ciudad más segura del conurbano. Cámaras en todas las esquinas de los barrios y el botón de pánico en el celular de cada ciudadano. No hablo de acusaciones falsas. Insaurralde cometió un grave error y por eso pedimos su renuncia. Vos nunca pediste la renuncia de Milman, Patricia", afirmó Massa.

El candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, también abordó el tema de la seguridad, criticando duramente las políticas previas. "En Argentina, el país es un baño de sangre. Este desastre es culpa de abrazar las ideas de Zafaroni. Básicamente cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean las víctimas cuando tendrían que estar encerrados. Se vuelve fundamental el rol de la Justicia. Tiene que ser costoso ser delincuente. Proponemos hacer una reforma en la ley de seguridad interior. Modificar el Código Penal, que los delincuentes tengan que pagar. En la Argentina liberal los que la van a pasar mal son los delincuentes", argumentó Milei.

Patricia Bullrich respondió a las propuestas de Milei, preocupada por la posibilidad de la liberación de armas de fuego. "A las mamás y a los papás, les digo que si se liberan las armas van a terminar masacrando a chicos en las escuelas. Hoy, Interpol planteó que la venta de órganos es uno de los delitos más codiciados".

Milei aclaró su postura sobre las armas, destacando que su propuesta es respetar la ley de armas existente, que considera que favorece a los delincuentes, y negando cualquier intención de promover la venta de órganos.

TRABAJO Y PRODUCCIÓN: SEGUNDO EJE TEMÁTICO

con la palabra de Juan Schiaretti, comienza el segundo bloque temático de la noche en la Facultad de Derecho de la UBA.

"Para que haya trabajo y producción tiene que haber inversión y macro estabilidad económica y no atacar a los inversores como lo hace la Argentina. Hay que eliminar las retenciones al campo y al complejo agroindustrial. Hay que sustituir impuesto distorsivo como ingresos brutos como un IVA provincial como tiene Brasil. Hay que ayudar a las pymes para que generen más empleo", dijo Schiaretti.

Ahora, habla Sergio Massa: "Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, y son los que trabajan. Vamos a poner el eje en el trabajo en estos próximos 4 años. Planteamos una mejora en el ingreso, desde dos lugares: la paritaria libre y la reducción de impuestos. Ya hay 16 millones y medio de los argentinos que reciben la reducción del IVA. Terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias en su salario. Creemos que hay que seguir haciendo, es clave hablarle a las personas con discapacidad porque el cobro de la pensión no puede tener un trabajo, eso se terminó. También le hablamos a las mujeres: vamos a impulsar la obligatoriedad para que las empresas paguen lo mismo por el mismo puesto

Myriam Bregman. "El ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones más tarifazos. Cuando recorremos con Del Caño siempre nos encontramos con una jubilada que vende porque no le alcanza. Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con la misma plata que los jubilados, bono incluido".

Schiaretti: "Sergio Massa llevó la inflación del 65 al 140%. Tiene tantos tipos de cambio porque en el Banco Central no hay reservas. Lo que hay que hacer es ayudar a las pymes que están sufriendo".

Bullrich apunta contra el candidato de UP. "Massa, no puedo creer lo que decís. Hablás de producción cuando en la aduana tenés un Tongolini que te dice quién va primero en la cola. Dijiste que viniste a sacar las papas del fuego, y nos hiciste puré. La Argentina está en una situación de emergencia. Nosotros vamos a cambiar de verdad y para siempre".

Sergio Massa tiene su derecho a réplica. "Hay algunos que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia con el FMI. Estamos atravesando la peor sequía. No me metí abajo de la cama porque amo a mi país. El 11 de diciembre voy a poner en marcha la economía. Todos hablan, pero el único que bajó las retenciones fui yo".

Javier Milei aprovecha para hacer su uso a derecho a réplica para apuntar directamente contra Melconian, quien podría ser el ministro de Economía de JxC.

Massa hace uso de su derecho a réplica. "Hay algunos que escucho que parecen paracaidistas suecos, que parece que no se acuerdan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia. Se olvidan que Argentina está transitando la peor sequía de la historia. Quiero dejar claro que me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero. Yo amo mi país, fui el único que bajó las retenciones", expresó.

Ahora habla la candidata del Frente de Izquierda. "A mí la realidad no me la tienen que contar, soy laburante. La dirigencia sindical traidora es la que garantiza la fragmentación. Hay que recuperar los sindicatos para demostrar que somos la inmensa mayoría. Desde la Izquierda somos los únicos que tenemos la banera para unir. Proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas. Así se podrían generar más puestos de trabajo con un salario que alcance y sin aumentar los ritrmos de trabajo. La salida no es pisándole la cabeza a los de al lado. Nosotros peleamos porque sea la cabeza de una nueva sociedad".

Javier Milei habla sobre Trabajo y producción. "El PBI está estancado desde el 2011, el ingreso per cápita está 15% por debajo del nivel de referencia. Es escandaloso el desequilibrio del mercado laboral que hay 8 millones que están en el mercado informal. La única salida es con crecimiento económico, esto implica acumulación de capital físico, humano y tecnológico. Hay que invertir., pero nadie va a invertir si no se puede ganar plata. La casta lo único que hace es consumir capital, con su modelo del gasto. Se genera déficit fiscal y se acumula menos capital. Imprimen dinero y generan inflación".

Bregman hace uso de su derecho a réplica. "Cuando Milei habla en difícil lo hace para ocultar su plan. Aguinaldo afuera, licencias afuera. Si sos monotributista o no registrado, ya estás afuera. La única libertad que propone es la libertad de que te exploten sin límites".

En tanto, el candidato de LLA le habla a Bregman: "Hablan de reducir la jornada laboral. ¿Por qué no la llevamos a una hora por día? Va a haber empleo para todos. Dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica".

Sergio Massa también hace uso de su derecho a réplica. "Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Esto muestra tu rasgo autoritario. Milei plantea un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los trabajadores pierden la indemnización y las vacaciones pagas".

Ahora, es el turno de Patricia Bullrich, que tiene dos minutos para exponer. "Hace 20 años que la mafia política y sindical del kirchnerismo se lleva todo a su casa. Un monotributisca cobra una jubilación de porquería. Nosotros queremos sacarla la pata de encima a la producción de verdad. A la producción en todo el país. Massa miente cuando dice que no sacamos las retenciones. Ustedes defienden a los sindicalistas que todos los días cierran empresas y terminan con el trabajo argentino".

Con la palabra de la candidata de JxC, terminó el bloque de Trabajo y producción. Luego de una pausa, sigue el debate.

DESARROLLO HUMANO, VIVIENDA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, EL ÚLTIMO TEMA DEL DEBATE

El último bloque temático del debate presidencial, centrado en Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente, fue incluido a petición del público y se votó a través de la plataforma en línea de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, abrió la discusión con propuestas para el acceso a la vivienda. "Te quiero contar qué vamos a hacer con tu casa. Estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero para que puedas acceder a un crédito hipotecario. En paralelo tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común. Quien contamine un río, tala un bosque o destruye un humedal tiene que ir a prisión. En segundo lugar, energías renovables. En tercer lugar, también hay un tema que tiene que ver con el cuidado de ambiente. Casa común y casa propia, el desafío de los próximos 4 años", declaró Massa.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, utilizó su derecho a réplica para destacar la importancia de los créditos hipotecarios. "Quienes alquilamos por muchos años sabemos lo que significa la incertidumbre de no tener un techo para vivir. Créditos hipotecarios disponibles ya", enfatizó Bregman.

Patricia Bullrich, candidata de la coalición opositora, también hizo uso de su derecho a réplica para criticar a Massa. "Massa, hay 2 millones de pobres más desde que sos ministro de Economía. Nadie compra una casa y nadie puede alquilar. Hablás de un país que no existe. Los únicos que pueden acceder a una casa son tus amigos kirchneristas. Ustedes generaron el empeoramiento en la vida de los argentinos", señaló Bullrich.

Myriam Bregman, con su tiempo de exposición, abordó la dimensión global de la protección del ambiente y criticó el enfoque de los candidatos. "El sistema capitalista está destruyendo al planeta. Sequías, incendios, ola de calor, contaminación y más contaminación, y aun así todos los candidatos proponen el extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales".

Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza (LLA), se centró en tres elementos fundamentales para el desarrollo humano: ingresos, longevidad y educación. "Es interesante porque dos de los tres están fuertemente vinculados a la libertad económica. Los países libres son más ricos que los reprimidos. En los países libres las personas viven un 20% más. Para llegar al capital humano requerimos un trabajo previo, proponemos mejorar la informática y la transparencia. En materia de educación, nuestro compromiso con la alfabetización para que haya competencia entre instituciones. Libre elección de contenidos para que cada uno pueda desarrollar su carrera", expresó.

Bregman, en su último derecho a réplica, criticó la postura de Milei sobre el medio ambiente. "No entendí nada, para mí lo sacó de Yahoo respuestas. Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar los ríos. Llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo".

Bullrich reforzó su posición sobre desarrollo humano y vivienda. "El desarrollo humano arranca por empezar a respetar. Mostrás motosierras y agredís a las mujeres. Massa, no necesitamos que nos defiendas, nos defendemos solas. Argentina necesita un modelo donde no hay inflación. Ese es el verdadero desarrollo humano, lo demás es mentira".

Finalmente, Schiaretti se centró en la necesidad de créditos accesibles y viviendas populares. "Es obvio que para que tengamos vivienda hacen falta créditos que tienen que ser dados con variación salarial. El Estado nacional y provincial debe hacer las viviendas populares para la gente sin recursos. Es lo que estamos haciendo en mi provincia porque la gente sola no puede. Hay que dar vuelta lo que hizo el kirchnerismo".

Cuáles son los ejes temáticos del segundo debate 2023

De acuerdo a lo difundido por la CNE, los ejes del segundo debate, a realizarse en la Facultad de Derecho de la UBA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), son:

“Seguridad”

“Trabajo y Producción”

“Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente” (eje votado por la ciudadanía)

Quién abre el segundo debate presidencial

El domingo 8 de octubre, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, el primero en ingresar al escenario es Javier Milei (al igual que en el primer debate). Le siguen Sergio Massa, Myriam Bregman, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti.

El orden en los atriles será el siguiente, de izquierda a derecha: Schiaretti, Bullrich, Milei, Bregman y Massa. En tanto, la transmisión televisiva los mostrará en este orden: Bullrich, Bregman, Schiaretti, Milei y Massa.

El orden de apertura en el debate, definido a su vez por sorteo, es: Milei, Bullrich, Schiaretti, Massa y Bregman. De todas formas, para que cada candidato pueda encabezar alguna de las secciones, la apertura rota a lo largo de los bloques del debate.