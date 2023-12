Solicitan al nuevo titular de la Anses que anule la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner

La diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, pidió este miércoles al nuevo titular de la ANSES Osvaldo Giordano que cambie la posición jurídica de su antecesora, la camporista Fernanda Raverta y se sume a su recurso de queja ante la Corte para ser querellante contra el polémico fallo que le dio dos pensiones graciables a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Su jubilación de privilegio superaría hoy "los 14 millones de pesos" por mes, estimó Ocaña.

En una nota enviada a Giordano -un ex funcionario del ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti- Ocaña advirtió que si la Anses continúa favoreciendo a la ex vicepresidenta “también cobrará el 1° de enero un retroactivo que sería de 120 millones de pesos, pese a la política de austeridad del presidente Javier Milei”, a valores de 2021.

La nota solicita que adopte “las medidas administrativas y procesales pertinentes a fin de subsanar la irregular inacción y ejecute las defensas que en derecho correspondan a fin de resguardar los intereses patrimoniales de la ANSES” en la causa “FERNÁNDEZ, CRISTINA ELISABET C/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y OTROS s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO (expte Nº 38870/2017)”.

“Es necesario revertir la inacción del Estado en esta causa y particularmente de la Anses en la causa mencionada”, agrega.

La pasividad de Raverta, al no mantener la apelación a la decisión de un juez de instrucción y el fiscal Gabriel De Vedia -que luego fue promovido a camarista- fue en contra de la política de la Anses de mantener los juicios contra los jubilados.

“Esta situación generó y genera una manifiesta situación de inequidad de la ex vice presidente y el resto de los jubilados sujetos al régimen general y todo ello ha sido consentido por acción u omisión por la anterior administración del organismo. Está situación de absoluta parcialidad se viene configurando desde el mes de diciembre de 2019”, agregó.

Graciela Ocaña

La ex Vicepresidente de la Nación en el 2016 promovió una demanda de nulidad contra los actos administrativos dictados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-Comisión Nacional de Pensiones no Contributivas de la gestión de Mauricio Macri y, en particular, contra el Dictamen 43.4160 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del citado Ministerio que le había negado las dos pensiones graciables.

En aquella oportunidad solicitó “la Inmediata devolución respecto de su beneficio no contributivo derivado de su cónyuge, el ex Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner, así también del propio, de las sumas retenidas en concepto de impuesto a las ganancias”, pese a que la ley prohíbe cobrar dos beneficios jubilatorios a la vez.

El 29 de diciembre del año 2020 se dictó sentencia en la causa y el juez de primera instancia Ezequiel Pérez Nami “hizo lugar al reclamo de Cristina Kirchner y ordenó a ANSES restituir la segunda asignación vitalicia de la ex Vicepresidenta, re liquidar las dos asignaciones, y reintegrar lo retenido por impuesto a las ganancias”.

Ocaña recordó que “el servicio jurídico del organismo empezó a desplegar su estrategia para favorecer a Cristina Kirchner y planteó una revocatoria manifestando que habían cumplido con su obligación... : mientras planteaba una apelación vacía de contenido, ANSES comenzó a pagar la sentencia a Cristina Kirchner habilitando la jugada procesal siguiente”.

Ante esta situación, el día 31 de noviembre de 2021, Ocaña se presentó “como tercera planteando la nulidad del desistimiento de la apelación realizado por la ANSES. Tal como sostuve en dicha oportunidad y viene al caso poner en vuestro conocimiento, el desistimiento se fundó en una serie de decisiones tomadas de manera ilegal por los funcionarios públicos que claramente mantenía relaciones de confianza y dependencia con Cristina Kirchner”.

En definitiva, “la decisión adoptada por la entonces Directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta resulta nula ya que carecía de competencia para realizar tal acto de disposición, carecía de motivación ya que se realizó a través de una simple nota, constituyó una clara violación al código de ética en la función pública ya que incurrió en claro conflicto de intereses resultando en acto administrativo manifiestamente nulo, renunciando infundadamente a la interposición de la excepción de prescripción”.

“Deseo ser absolutamente clara, acá no estamos hablando de derechos adquiridos, muy por el contrario, estamos hablando de privilegios adquiridos. Privilegio de casta de los que ha gozado indebidamente Cristina Fernández de Kirchner con la ayuda de los funcionarios de la Anses comenzando por Fernanda Raverta”, finalizó Ocaña.

Fuente Clarín