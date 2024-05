Tras un nuevo aumento a los senadores, Lousteau propuso cobrar "lo mismo que un director de una escuela"

l senador Nacional de la Unión Cívica Radical Martín Lousteau presentó una propuesta para que los senadores cobren igual que un director de Escuela, luego de que se conociera un nuevo aumento de las dietas de los funcionarios de la Cámara Alta, alcanzando la suma de unos 8 millones de pesos en bruto.

"Los Senadores tenemos que dar una respuesta real a un reclamo de la sociedad", afirmó Lousteau, y precisó que "el día 14 de mayo presentamos un proyecto de Resolución para que nuestra dieta se equipare a lo mismo que gana un Director de Escuela primaria".

El presidente de la UCR explicó que en ese proyecto se tomó como referencia el sueldo correspondiente a un director de escuela con el máximo de antigüedad en la jurisdicción donde se asiente el Honorable Senado de la Nación, es decir, en CABA.

"El monto referente a las dietas parlamentarias en relación con los niveles de honorarios en nuestro país y de otras actividades, ha sido motivo de polémicas discusiones que en numerosas ocasiones no todos han estado dispuestos a expresar de manera abierta. Por lo cual, siendo un tema de tanta sensibilidad, entendiendo el contexto económico y social que está atravesando nuestro país debemos darnos el espacio para escuchar todas las voces en su conjunto, desde diferentes perspectivas, aún con incomodidad", aseguró el texto presentado como proyecto de resolución.

Y si bien consideró que "es de vital importancia garantizar que los Senadores del interior del país cuenten con los recursos para desempeñar su tarea en el Congreso", advirtió que los gastos de traslado y hospedaje deben estar "debidamente justificados y alineados en relación a su función".

"Establecimos un descuento en la dieta para los senadores que falten a las sesiones o a reuniones de comisión", enfatizó.

Y detalló: "Los senadores deben concurrir a las sesiones que fueran citadas por la presidencia a la hora fijada. En caso de no concurrir, y si no hubiera notificado su ausencia en los términos del artículo 25 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, se aplica un descuento del equivalente al 10% de la dieta mensual en concepto de medida sancionatoria. Quedan exentos de esta disposición, los senadores que estén presentes en el Senado y opten por no dar quórum para el inicio de la sesión".

Por último, destacó que quienes entren a trabajar con los senadores como planta transitoria, deberán irse cuando ese Senador finalice su mandato. "No pueden haber pases a planta permanente".

El nuevo aumentazo en las dietas de los senadores

Nuevamente, la dieta de los senadores vuelve al ojo de la tormenta: es que desde el mes próximo no solo cobrarán más del doble de que lo que percibían hasta ahora, sino que además gozarán de una suba del 9%, correspondiente a la paritaria que cerraron las autoridades de ambas cámaras con la Asociación del Personal Legislativo (APL). De esta manera ganarán casi 8 millones de pesos en bruto mensuales, es decir cerca de 5 millones en mano.

Pero además a esa cifra hay que sumarle los montos por gastos de representación, que también subirá a $1,8 millón, y el desarraigo, que será de $900 mil, para los que vivan a más de 100 kilómetros de la Capital.

Este aumento responde justamente a la sesión escandalosa en la que la mayoría aprobó a mano alzada duplicarse las dietas: también votaron que los ingresos mensuales vuelvan a quedar “enganchados” a las subas que se dispongan en las negociaciones paritarias entre las autoridades del Congreso y APL. El último acuerdo cerró en un aumento del 2% en abril y del 7% en mayo pasado.

Fuente: Perfil