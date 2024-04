Villarruel tras el aumento de los senadores: "Es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo"

Tras la votación en el Senado que implicó un aumento de sueldo sustancioso para los legisladores, Victoria Villarruel hizo un descargo en sus redes y se despegó de la polémica: "Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones", escribió en X. También indicó que "lo que sucedió es perfectamente legal" y aclaró que no cuenta con herramientas para frenarlo.

Primero dijo: "Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora".

Y más adelante se defendió ante las críticas que aseguraban que ella era la que había propiciado la votación y avalado el aumento. "Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo", aseguró.

El aumento de dietas generó críticas al Senado y Villarruel respondió

En una votación a mano alzada, utilizada cuando hay acuerdo, los senadores nacionales decidieron aumentar sus dietas desde el 1 de mayo -Día del Trabajador- de $1,9 millones a $7,2 millones (bruto). La medida generó una fuerte polémica, especialmente en el oficialismo.

El propio presidente Javier Milei cuestionó la iniciativa desde sus redes sociales. "Así se mueve la casta", escribió. Y sumó: "Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será una paliza histórica".

Las críticas comenzaron a elevarse hasta llegar a la presidenta del Senado, que también se defendió en sus redes sociales y aclaró que no está dentro de sus facultades poder impedir esa votación.

"Claro que hay limitaciones. Esto es una democracia. Si quieren que me comporte como una dictadora no lo voy a hacer. Las reglas son estas y todos los bloques estuvieron de acuerdo", le respondió a un usuario que había avalado su explicación, al señalar que "hay limitaciones en el poder".

Además, la Vicepresidenta apuntó contra su propio espacio, al negar que el aumento de dieta no contó con el apoyo de todos los bloques y explicó que no se votó de manera nominal (por voto electrónico) "porque se debe solicitar expresamente y ningún senador lo hizo".

