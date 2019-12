Dedicación, constancia y mucho talento: quién es la jujeña que bailó junto a Emilia Mernes

Desde siempre Lucía Echazu, una joven jujeña de 19 años, tiene muy en claro lo que quiere: triunfar en el mundo de la danza. Para ello se formó desde muy chiquita en Jujuy, en la Escuela de Danza Cristina del Valle, para continuar en Buenos Aires creciendo en el mundo de la danza a pasos agigantados.

Decimos agigantados porque Lucía vive en la ciudad de la furia hace sólo dos años y ya logró llegar a escenarios imponentes, como el de los Juegos Olímpicos de la Juventud en la calle Corrientes, hasta codearse con Emilia Mernes, reconocida cantante argentina que roza el medio millón de seguidores en Instagram.

Rememorando el paso de los años y a su corta edad, Lu ya sabe lo que quiere. Estudia odontología, pero tanto ella como su familia saben que su pasión más grande es la danza.

Es fiel alumna de Matias Napp, coach de Flor Vigna, finalista del Bailando 2019. Justamente Matías fue quien ciegamente (aunque de ciego, nada) confió en la talentosa jujeña para sumarla al último videoclip “Billion” de Emi Mernes, que fue estrenado anoche y ya llegó a las 150 mil reproducciones en Youtube.

En diálogo con Somos Jujuy, la artista se mostró totalmente feliz por la oportunidad que vivió y detalló que «Mati es alto maestro. Siempre me corrige, siempre me ayuda. Mis primeros trabajos en Buenos Aires fueron gracias a él» relató Lu y continuó «lo del video fue todo muy rápido, Mati me escribió un lunes y el viernes ya estábamos grabando con Emi». Sobre la cantante, aseguró «es divina. Hay muchos bailarines que cuentan que por ahí los «famosos» no les dan mucha bola a los bailarines, pero ella estuvo re bien con nosotras» argumentó.

– ¿Te ves en un futuro dedicándote exclusivamente a la danza? ¿qué opinan tus papás?

Mis papas me re apoyan. Siempre quieren lo mejor para mí. Saben que amo la danza, pero también le dedico tiempo a mi carrera. Es muy cansador, pero al final es gratificante poder hacer las dos cosas.

Creo que tanto yo como ellos me ven más arriba del escenario que en un consultorio. En algún momento sentí mucha presión pero más que nada por la sociedad. Se piensa mucho que dedicarte al arte no es viable ni fácil, que no es algo estable, pero es lo que me hace bien.

– ¿Es cierto que en Buenos Aires hay mucha competencia?

Desde que llegué acá cambió mucho mi mentalidad. Solía pensar que era un ambiente feo, que iba a haber mucha competencia, pero creo mucho en que todo llega cuando tiene que llegar. Si me tiene que pasar a mi o a otra persona, está bien. Si vos sos indicada para algún trabajo, va a llegar. Hay que remarla mucho y capacitarse mucho.

– Si tuvieras que mirar al pasado y mencionar a las personas que te dieron ese empujón para hacer danza, ¿qué nombres te resuenan?

Pienso en Willy. Además de ser mi profesor de Hip Hop, fue una persona indispensable en el sentido de que cuando arranqué siento que vio algo en mi, no se si potencial es la palabra, pero realmente siempre estuvo ahí para apoyarme y enseñarme. Me decía «vos podes, no te pongas mal» incluso ahora estando lejos, siento que siempre estuvo ahí.

Además la Escuela (Cristina del Valle) en general también me dio mucho, me empujó mucho, la gente acá me dice «se nota que tenes una buena base, que venís de un buen lugar» y la verdad que si, es así.

– Y ahí en Buenos Aires, ¿con qué persona no podrías haber llegado?

Mi hermana. Me sostiene un montón. Mis amigas que conocí en el baile. Todos mis amigos en general. Mis docentes: Mati Napp, Esteban Toppi que me metió en su compañía de danza este año y realmente es una persona que desde el día uno me dio toda la confianza.

– Y la pregunta del millón, ¿tenés planeado volver a Jujuy a vivir o pensás quedarte en Buenos Aires?

Me gusta mucho Buenos Aires, por lo pronto me quedo acá. Pero no descarto volver. Me re encantaría activar allá la danza, porque sabiendo que acá me dicen que mi base es buena, me incentiva y no me gustaría que eso se pierda en Jujuy.