“Enfiestadita”, la canción que busca prevenir acosos y abusos sexuales durante Carnaval

«Enfiestadita», es el nueva canción de una artista jujeña Maryta de Humahuaca que busca concientizar sobre los acosos y abusos sexuales durante los días de Carnaval.

«Si no quiero no me toques si no quiero no me beses, yo también tengo derecho a estar enfiestadita en Carnaval». Es una de las frases más fuertes que resume lo que quiere transmitir Maryta en su último clip.

En diálogo con el programa «De regreso a casa» que se emite por Am 630-LW8, la artista jujeña explicó por qué decidió crear la canción. «Básicamente busca concientizar sobre los acosos que suceden durante el Carnaval cuando varones ven vulnerables a la mujeres«, argumentó Maryta.

«Nosotras nos enfiestamos cuando estamos en Carnaval pero siempre hay alguien que nos ve vulnerable y allí es cuando se produce el acoso y abuso sexual», agregó la cantante, que además destacó como positivo que la sociedad jujeña se cuestione las prácticas machistas que se producen durante los días de festejos carnestolendos.

«Antes la ramiada era algo tradicional. Se trata del momento en que los varones se aprovechaban de la embriaguez de las mujeres y se las llevaban para alguna parte del cerro y las violaban. Como las víctimas en esas circunstancias estaban borrachas, no se acordaban muy bien lo que pasó. Esas prácticas que muchas veces también derivaban en embarazos se denominan ramiada y se jutificaban porque se produjeron en Carnaval», detalló Maryta de Humahuaca.

«Durante mucho tiempo a esto se lo tomó como chiste. Es el hijo del Carnaval se decía pero no es algo divertido. Es más lindo cuando uno se quiere con otra persona y se da el permiso de disfrutar de una relación», sumó la cantante sobre esas situaciones.

En otra parte de la entrevista, Maryta se refirió al lenguaje inclusivo que utiliza en una parte de la canción. «Es importante que empecemos a tomar esa postura para plantear que nosotros como sociedad estamos creciendo y cambiando. Nos estamos dando cuenta y abrimos el corazón a las disidencias. Hay personas que desde niñes se sienten excluidos y como sociedad lo único que tenemos que hacer es acompañar esos cambios».

Por último, Maryta de Humahuaca pidió que el Carnaval siga siendo una fiesta en donde todos se diviertan y que las mujeres no sufran acosos ni abusos cuando no quieran aceptar propuestas por parte de los varones.

El video de «Enfiestadita»: