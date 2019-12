El youtuber Martin Cirio fue demandado por 14 millones de pesos por su expareja

Es muy difícil para mí empezar a hacer este video porque mas allá de que el tema me afecta un montón, hay tantas cosas por contar que no se por dónde empezar», dice el influencer Martín Cirio en el último video que publicó en Youtube. En las últimas horas, Cirio y » El Chompiras» (así bautizó el contenido que se viralizó en cuestión de minutos) se convirtieron en tendencia de Twitter. ¿La razón? En el video, el youtuber cuenta que su ex pareja lo demandó por 14 millones de pesos.

Según contó el influencer en el video, su ex pareja lo demanda por el 30 por ciento de sus ganancias por haber trabajado como su productor teatral y asistente, trabajo en el que, según su carta documento, percibía 900.000 pesos por mes. De acuerdo con el relato de Cirio, su pareja estaba «ajustado» de plata y él le había asignado algunas tareas para poder ayudarlo económicamente.

«Quiero empezar contando por qué durante toda la relación hacía muy pocos comentarios en mis videos. Esto se debió a que yo, en el primer estadío de la relación, tuve una pelea. Haber ventilado esa pelea me llevó a un conflicto tan grande que yo dije ‘basta'», expresó » La Faraona». De esa forma, Cirio explicó por qué casi no habló de su ex pareja durante el tiempo que duró el vínculo.

La publicación la realizó cerca de las 21 y el video, que dura media hora, ya fue visto por casi 600 mil personas; “El chompiras” se convirtió en tendencia en las redes sociales donde incluso los usuarios comenzaron a publicar sus propias experiencias con parejas y familiares.

No es la primera vez que Martín Cirio tiene algún tipo de problema judicial. En otras ocasiones, recibió advertencias de figuras políticas a las que mencionaba en sus historias, e incluso llegó a recibir una carta documento de Morena Rial, por haberse referido de forma despectiva tanto a ella como a Francesco Ambrosioni, el hijo que tiene en común con Facundo Ambrosioni. En una ocasión, Cirio había dicho que el bebé era un «niño monstruo» y un » Mirko del conurbano». Finalmente la hija de Jorge Rial y el influencer llegaron a un acuerdo en una mediación en la que el youtuber le pidió disculpas a la joven madre y se comprometió a rectificarse tanto en privado como en público.

Fuente: La Nación