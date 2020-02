Nicole Neumann denunció a Fabián Cubero por “impedimento de contacto” con sus tres hijas

Según la causa, la modelo acusa al ex futbolista de no reintegrar a las pequeñas a su hogar en el tiempo previsto. La palabra del abogado y la novia de Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero no pueden hallar un punto de unión. Cuando todo parecía estar tranquilo, nuevamente las aguas se agitaron. La modelo se presentó este domingo en la comisaría 12, de Villa Urquiza, ubicada en Juramento al 4000, y radicó una denuncia contra su ex marido, padre de sus tres hijas -Indiana, Allegra y Sienna-. Lo acusa de “impedimento de contacto” de las niñas, bajo la infracción de la Ley Nro. 24270.

Según la denuncia radicada en la Policía de la Ciudad, división Operaciones, con fecha 02/02/2020, a las 13.30 horas, «se presentó en sede policial la denunciante, indicando ser madre de tres (niñas) de 11, 8 y 5 años de edad, fruto de su unión con el denunciado, siendo de este último de quien actualmente se halla divorciada, no obstante posee régimen de visitas vigente respecto de los menores aludidos”, señala la denuncia a la que accedió Teleshow de manera exclusiva.

Además, según la acusación, Nicole “indicó que el día 8 de Enero del corriente año, la denunciante entregó a sus hijas al denunciado, ello en el domicilio de este último, debiendo el imputado restituir las niñas a su madre el día 1 de febrero del corriente. Fenecido ese plazo el imputado no restituyó a las niñas, siendo además determinando por parte de la denunciante, mediante comunicación mantenida con sus hijas que las menores se encuentran en la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, junto al denunciado, ello sin la debida autorización por parte de la denunciante”.

Interviene la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas Nro. 5, a cargo del Dr. Miguel Ángel Kessler, por ante la Secretaría única, a cargo del Dr. Eugenio Díaz, quien dispuso el cierre y elevación del sumario. Además, el fiscal solicitó “comunicar a la damnificada con la línea 137”, de atención a víctimas de violencia familiar.

Por otro lado, Manuel Beccar Varela, el abogado de Fabián Cubero, señaló a Teleshow que no les llegó la denuncia de manera oficial: “No tuve ninguna noticia al respecto”, y añadió que “me llamaría bastante la atención y probablemente no tenga fundamento porque Fabián cumple con todo siempre”. Además, sostuvo que en cuanto a la tenencia de las niñas, Cubero “las tenía hasta el 31 por las vacaciones y a partir de ahí tienen el régimen habitual en el cual le toca a él este fin de semana”. Según el abogado, eso cubriría el tiempo previsto para este primer sábado y domingo de febrero, en el que aún se encuentran con el ex futbolista, quien habría viajado esta noche desde Carlos Paz hacia Buenos Aires para entregar a las pequeñas a su hogar materno.

Al tiempo que salió la información, Mica Viciconte brindó un móvil televisivo, donde confirmó el viaje de su pareja, y señaló: “No estoy al tanto de nada. No tengo idea, pero Fabián se volvió hoy. Tenía pasaje sacado hace tiempo”, dijo en diálogo con el programa Infama. Y agregó: “No puedo hablar porque tengo una cautelar pero te puedo decir que Fabián cumple con las cosas que tiene que cumplir. Por eso está un acuerdo firmado. Las cosas se cumplen. No me interesa decir nada (de Nicole) porque aprendí que no quiero que otras personas salgan perjudicadas. Fabi es excelente, él hace las cosas bien”, culminó.

A mediados de enero, Cubero y Neumann habían tenido un cruce similar por las fechas de inicio de las vacaciones del ex futbolista con sus hijas. Según señaló en ese momento a Teleshow, no había podido retirar a sus hijas del hogar de su madre y señaló que era “la segunda vez que me lo hace”, en referencia a los cambios de días que Nicole entregaba a sus hijas. En esa instancia, la propia hermana de Fabián se había metido en el medio de la discusión señalando que el deportista estaba “angustiado” por la situación.

Finalmente, y luego de una nueva intervención de sus abogados, las niñas viajaron a Carlos Paz a disfrutar de sus vacaciones con Cubero y su novia, quien está haciendo temporada en esa plaza teatral. Pero a pocas horas de que las pequeñas vuelvan con su madre a Buenos Aires, una nueva interna entre sus progenitores enciende un nuevo escándalo, con una fuerte denuncia policial.

Fuente: Infobae