Confirman la secuela de “Posdata: Te amo” después de 13 años de su estreno

Después de 13 años llega la secuela de “Posdata: Te amo”, la película dramática y romántica, basada en el libro de Cecelia Ahern que conmovió a sus espectadores con un amor que va más allá de la muerte.

Según confirmó Variety, los directores y productores tienen los derechos de la continuidad de la historia, que tuvo una segunda parte en 2019 con la novela Postscript.

There she is

Beside her sister

Ready to go…#Postscript 💙 pic.twitter.com/RvQBC1WboU

— Cecelia Ahern (@Cecelia_Ahern) March 11, 2019