Sol Pérez, polémica: “Muchas mujeres utilizan el feminismo para ganar plata”

Sol Pérez lanzó un polémico descargo en medio de un contexto de debate sobre el feminismo, al ser consultada sobre si hay mujeres que lo comercializaban.

“Lo utilizan para ganar plata, me parece que hay muchísimas que lo comercializan, pero después se dan vuelta y te agreden. Me parece que muchas escriben libros sobre el feminismo, sobre cómo llevar esta lucha, la batalla. Está buenísimo, pero me parece que también es abusar de gente que tal vez necesita leer esos libros, necesita realmente el feminismo porque es una necesidad”, inició en Involucrados.

Ante la pregunta sobre si Jimena Barón era una de ellas, agregó: “Yo no estoy sacando a Jimena de esto, ni la pongo. Yo lo que digo es que muchas mujeres utilizan el feminismo para comercializar, para ganar plata y me parece que (el feminismo) va mucho más allá de eso. Me parece que de verdad hay chicas que lo necesitan. Hay una lucha real de minas que la están pasando mal de verdad”.

Pérez cerró al respecto: “Nos equivocamos en creer que todas las minas por el solo hecho de ser minas, son buenas. Entonces, nunca una se va a pelear con una mina porque la otra tiene que entender que una es mujer. No va”.

Fuente: Minuto Uno