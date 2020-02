La jujeña Sofía Jiménez volvería a participar en el “Bailando” este año

View this post on Instagram

Todavía no caigo… Pensar que el video que les estoy compartiendo fue en el 2010 durante mi primer año en Bs. As. 😱 Llena de sueños e ilusiones y muchas pero muchas ganas de darlo todo en la ciudad de la furia 😆. Convencidisima que tenía que TRABAJAR ESOS SUEÑOS, SIEMPRE CON LA MENTE EN POSITIVO Y NUNCA PERO NUNCA BAJAR LOS BRAZOS 🙌🏼 Pasaron 8 años y hoy me encuentro siendo Licenciada en Comunicación Social 🤓, trabajando como modelo para reconocidismas marcas del país 💁🏻‍♀️, con algo de experiencia en distintos programas de la tv argentina 🙈… Y anoche ahí, en la pista más famosa, con @marcelotinelli diciendo mi nombre 😲, un equipo de profesionales, buena gente y los mejores compañeros que me podían haber tocado @majodelaiglesia & @maxbuitrago22 🙏🏼 con la participación especial de la linda de @melchorlez 🤩 y la ayuda de @belu.gullon (mi profe de waking) , siendo parte de esta familia hermosa que es @lafliaok 😍 y con MI familia y amig@s bancandome como SIEMPRE 😄 ¿Cómo hacía para no emocionarme? En serio, que alguien me diga 😂!!! No tengo dudas que cuando uno hace las cosas con el corazón y vive la vida desde ese lugar, las cosas salen bien 😄 A҉G҉R҉A҉D҉E҉C҉I҉D҉I҉S҉I҉M҉A҉ con TODO y con TODOS!!! Esto recién empieza 😏… 🆅🅰🅼🅾🆂 🅿🅾🆁 🅼🅰🆂