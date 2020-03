¿Vuelve Harry Potter? Daniel Radcliffe habló de la posibilidad de regresar a la pantalla

Hace nueve años ya que Daniel Radcliffe interpretó por última vez el papel de su vida: Harry Potter. Pero el mago sigue persiguiéndolo: en pleno desarrollo de la franquicia Animales Fantásticos, que forma parte del mismo universo creado por J.K. Rowling, muchos fanáticos se preguntan si el actor volverá a ponerse los anteojos redondos una vez más.

Pero Radcliffe, que ya tiene 30 años, no quiere saber nada con volver a ser Harry Potter. Al menos no por ahora, según declaró en una entrevista con Variety: “No me gusta decirles que no a las cosas, pero no es algo que esté muriéndome por hacer. Siento que esas películas dieron vuelta la página y les está yendo bien sin nosotros. Estoy feliz de mantenerlo así. Me gusta cómo es mi vida ahora”.

Desde que terminó con Harry Potter, el actor se inclinó por películas independientes: “No estoy diciendo que nunca más haré ninguna franquicia, pero me gusta la flexibilidad que tengo ahora en mi carrera. Y no quiero meterme en una situación en la que esté comprometido con una saga por varios años”.

Entre las películas que filmó luego de dejar el colegio de magia y hechicería Hogwarts se cuentan La dama de negro, Víctor Frankenstein, Swiss Army Man, Jungla o Beast of Burden, en las que en general interpretó a personajes metidos en situaciones físicamente complicadas, acechados por fantasmas, monstruos o la naturaleza. O que directamente sufren extrañas mutaciones, como en Horns, donde le crecía un par de cuernos.

Por eso se habló sobre el extraño giro que le había dado a su carrera. “Acepto que no hay nada de lo que haya huido, pero no es que decía ‘encuéntrenme lo más extraño que haya’”, dice él. “No elegía proyectos que eran raros sólo por su rareza. Swiss Army Man era extraña porque era sobre un cadáver que volvía a la vida y eso no es para todos. A la vez, es una película increíblemente ingeniosa que tiene algo bello para decir sobre ser humanos”.

Y agrega sobre sus dos trabajos más recientes, que acaban de estrenarse en el resto del mundo: “Hice Guns Akimbo, donde tuve revólveres atornillados a mis manos, pero también filmé Escape From Pretoria, que está bien asentada en la realidad. Creo que la gente me vio actuar en un solo papel durante tanto tiempo que resulta más notorio que ahora haga muchas cosas diferentes”.

Así que no aparecerá en Animales Fantásticos 3, la nueva entrega de la saga de precuelas de Harry Potter, cuyo rodaje arranca en breve y llegará a los cines en noviembre de 2021. El reparto volverá a contar con Eddie Redmayne en el papel de Newt Scamander, Jude Law como Albus Dumbledore, Johnny Depp como Gellert Grindelwald y Ezra Miller como Credence (Aurelius Dumbledore).

Alison Sudol, Dan Fogler y Katherine Waterston completan el elenco de esta nueva entrega de una saga que culminará con el duelo entre Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald en 1945.

Fuente: Clarín.