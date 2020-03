Fede Bal fue víctima de una fake news relacionada al coronavirus

Está feliz y brillando con el espectáculo Mentiras inteligentes en Mar del Plata. Tras una temporada agotadora y demandante, el actor y director, Federico Bal, aprovechó que encontró un rato libre y se tiró a dormir una reconfortante siesta que duró bastantes horas. En ese mismo momento, a un usuario de Twitter se le ocurrió a través de una cuenta falsa de Todo Noticias (TN) difundir una fake news sobre su salud, la cual detallaba que el hijo de Carmen Barbieri se había contagiado de coronavirus y estaba internado y aislado tratando de recuperarse. Esto provocó la automática reacción de sus fanáticos y se convirtió pronto en tendencia de la red del pajarito; por lo que, muchos le dejaron mensajes muy sentidos para mandarle fuerzas.

Sin embargo, mientras se montaba todo un circo digital con una broma de mal gusto de un usuario en la red social, Federico estaba durmiendo y cuando se despertó y vio el escándalo, quedó completamente desconcertado. «Levante la mano quien se durmió una siesta y se levantó sin entender nada», lanzó el actor en sus historias de Instagram luego de verse en el ojo de una tormenta ficticia. Por tal motivo, Bal salió a aclarar los tantos por Nosotros a la mañana: «Estoy viendo que tengo coronavirus -risas-. Realmente no se puede joder con esto, es una epidemia jodida. Sin embargo, están molestando con esto desde hoy temprano. Me rio por que son pibes que juegan un juego, son nenes. Hay haters que me tienen mucha bronca. Me causa gracia que generen una tendencia metiéndome en este tipo de cosas. La enfermedad es grave, nada que ver. No tengo nada».

Recordemos que mientras algunos lo despedían como si estuviera muerto y otros recitaban alientos como «La única corona que tenés es la de un rey, fuerza hermano», el virus declarado pandemia, que recorre el mundo y mantiene una psicosis generalizada desde que se confirmó el primer caso en Argentina, cuyo víctima es un hombre que ya se encuentra aislado y en tratamiento, el pánico se propagó en las calles, ya se vieron los primeros precavidos con barbijos y en las redes sociales la sola idea de un contagio, desata la crisis masiva.

Por tal motivo luego de que la cuenta fandom «Okbalfederico» lance el mensaje: «muchas gracias a todes por el apoyo, estoy acá en el hospital y les mando saludos», Bal eligió la risa para mofarse de aquellos «detractores» que quisieron colocarlo en medio de la preocupación general por el virus y les terminó saliendo mal. No solo por que todos esperaban escuchar su palabra oficial, sino por que en el posteo falso realizado, el hater se salteó el detalle del hashtag: «Fuerza Fede Bal» , el cual era más que evidente que no se lo iba a dedicar a sí mismo. Y si agregamos la frutilla del postre, la foto que colocaron del actor es vieja, no se encontraba en el hospital y la cuenta no estaba verificada como la oficial.

#FuerzaFedeBal MUCHAS GRACIAS A TODES POR EL APOYO! ESTOY ACÁ EN EL HOSPITAL, LES MANDO SALUDOS pic.twitter.com/sRMdxTRAjT — Federico Bal (@OkBalfederico) March 4, 2020

«Sos un buen pibe ojalá salgas de esta», «estoy llorando», «no lo puedo creer», «Fede fuerza», fueron algunas de las reacciones inocentes, despistadas y algunas a modo de ‘burla’ y conscientes ante la noticia falsa. Una vez más, los haters salieron a destilar veneno en las redes sociales y provocaron el caos. Sin embargo, el mediático disolvió este desafortunado chiste ‘negro’ y se prepara, tal como había comentado en sus redes, para un viaje a Australia.