Ante la crisis, actores piden que se repitan ficciones para generar ingresos

La pandemia de coronavirus trajo consecuencias económicas y laborales alrededor del mundo, sumergiendo a algunos sectores en una profunda crisis, como es la industria audiovisual.

Al verse paralizada la actividad, desde la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) piden que los canales de aire tengan más repeticiones de las ficciones argentinas ya realizadas para generar ingresos a los trabajadores.

Se estima que cines y teatros serán unos de los últimos sectores en retomar a su actividad habitual tras la pandemia. En ese sentido, Osvaldo Santoro, secretario general de SAGAI, habló sobre las complicaciones económicas que sufre la industria, mencionando no solo a los actores, sino también autores, directores, productores, técnicos y todos los involucrados en la realización de las ficciones. En la mayoría de los sectores, los salarios se suspendieron al 100%.

En cuanto a la televisión, las repeticiones que se generan en plataformas on demand o streaming no generan un nuevo ingreso. Es por esto que resaltó la importancia de las repeticiones en canales de aire para cobrar los derechos de la propiedad intelectual: “Si nos ponen en YouTube no nos pagan un centavo porque aun no hay convenios. Estamos luchando por tener una ley, porque Internet es libre pero no gratuito. Se lucra pero nosotros no cobramos”, expresó Santoro en C5N.

“Pedimos que todo lo que se pueda repetir, que no sea un costo para los canales, como las ficciones nacionales que tiene grabadas y que fueron éxitos en su momento, y a lo mejor mucha gente quiere volver a ver, que las repitan. De esa manera nos permiten recaudar y repartir los ingresos a los actores necesitados”, indicó Santoro mencionando también la importancia de los aportes para las obras sociales.

“Algunos canales como Telefe pasaron al aire algunos programas, pero siguen siendo superior la cantidad de ficciones extranjeras. Pedimos por favor que otros canales como Canal 13 también lo hagan”, solicitó.

Mencionando el trabajo en conjunto de SAGAI con la Federación de Sociedades de Autores e Intérpretes Audiovisuales (FESAIA), Argentores y Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), habló también de las complicaciones en sectores que requieren de público presente: “El cine y el teatro serán los últimos en entrar en actividad, sumado a que cuando la pandemia termine dejará cierta resistencia a acercarse a otros en espacios cerrados. Las filmaciones y grabaciones que están paralizadas, cuando vuelvan serán bajo protocolo porque también se corre el riesgo en un set de contagiarse”.

Fuente: Minuto Uno