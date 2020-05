¿Jimena Barón, tercera en discordia entre Jujuy Jiménez y Del Potro?

Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro se separaron luego de casi un año de noviazgo. En medio de fuertes rumores, la modelo confirmó la noticia de manera pública. Dio a entender que en la ruptura habría tenido una gran influencia la cuarentena que los obligó a convivir las 24 horas sin salidas.

“No hubo algo puntual, no sé qué pasó”, dijo en diálogo telefónico con el ciclo Los ángeles de la mañana. Físicamente se habían separado en Pascuas, cuando ella dejó de convivir con él para ir a su departamento con su mamá, pero que seguían hablando. “Fue conjunto, tampoco importa quién tomó una decisión”, señaló.

Los rumores de separación venían sonando desde hacía semanas, cuando apenas se había declarado el aislamiento obligatorio. Y luego de la confirmación, se filtró en algunos medios que el reconocido tenista habría vuelto a hablar con Jimena Barón, su ex pareja. La cantante se enteró de esta versión y decidió actuar rápidamente: se contactó con la modelo para darle su versión de la historia.

“El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina. Estuve ahí y se siente como el culo. Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece. Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana”, escribió la intérprete de La Cobra en su cuenta oficial de Twiter.

Jujuy también habló de su charla con Jimena a través de sus historias en Instagram. Fue su manera de aclarar lo que había pasado y de agradecer a la actriz por el gesto de contactarse con ella para aclarar que esos rumores no eran ciertos y dejarla tranquila.

“Después de ver, recibir, escuchar, interpretar, imaginar, suponer mucha información de todo, no pensaba salir ni decir nada. Bueno quería quedarme con eso para nosotras, pero como vi que Jime salió a decir, quiero bancarla y contar, porque en su momento así lo sentí también. Se lo quería agradecer porque me parecía un gesto, estas cosas hay que compartirlas, así se contagian y está buenísimo”, explicó la joven.

“Ella de la nada, sin ninguna obligación ni necesidad se tomó el trabajo y el tiempo para que no me perturbe y me aclaró que ella no tenía nada que ver. Eso me parece que está muy bueno su gesto porque no existen muchas ex así”, señaló Jiménez en la red social.

“Fue un gran regalo, lo sabés, estoy compartiendo este regalo. Es lindo en un mundo donde todavía el machismo está tan arraigado y se empieza a replantear un montón de cuestiones. Esta cosa de mujer a mujer hay que celebrarla, aplaudirla, compartirla, para que se contagie”, agregó, muy emocionada la ex del deportista.

“Me quedo con eso, comparto esto, ojalá que todos estén pasando la cuarentena de la mejor manera. Yo trato de refugiarme en mi burbuja, en mi mundo. En mi mundo pasan cosas lindas y locas. Una separación es triste, pero queda ahí, se lo entrego al universo y que tenga que ser lo que tiene que ser. Yo desde acá les mando amor a todos, gracias», finalizó Jujuy.

Fuente: Infobae