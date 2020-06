Pablo Alborán: “Soy homosexual y no pasa nada”

El cantante español Pablo Alborán sorprendió a sus seguidores con un video en el que revela su homosexualidad. Según explicó, el artista aprovechó el encierro para reflexionar sobre su vida, su trabajo, lo que le hace feliz y lo que no. Por eso, decidió contarle a sus fanáticos ese aspecto tan personal, del que nunca había hablado antes.

A través de una grabación que publicó en Instagram, que dura poco más de tres minutos y ya cuenta con más de un millón de reproducciones, el intérprete de El mismo aire habló a corazón abierto.

«Estoy aquí para contar que soy homosexual. Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe, o simplemente le da igual. Ya que en mi casa, en mi familia he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños», dijo.

Alborán contó que se siente privilegiado a la hora de poder elegir, ser libre y no ser juzgado, pero reconoció que varias personas no pueden vivir su homosexualidad de la misma manera.

«Jamás me sentí discriminado u odiado, jamás sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Y por eso, hoy sin miedo, también, espero que esto, y este mensaje, le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo, esto lo hago por mi».

El video superó los 39 mil comentarios de seguidores que lo apoyaron y le hicieron sentir su cariño. Colegas como David Bisbal, Rosalia, David Escobar de Piso 21, Carlos Vives, y Pablo López, entre otros, también los alentaron.

Antes de finalizar la grabación Alborán le dedicó un mensaje especial a quienes los siguen hace años: «Quiero darle las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. Estoy loco porque nos podamos ver pronto y enseñarles todo lo que estoy preparando. Viene un disco muy especial. Les mando un abrazo muy fuerte y a vivir».

Alborán nació en una familia de clase alta y de origen aristocrático, ya que su bisabuelo era Francisco Moreno Fernández, Marqués de Alborán. Su pasión de por la música data desde chico. A los 12 años compuso sus primeras canciones. Entre ellas estaban Amor de barrio y Desencuentro, que tiempo más tarde fueron parte de su primer disco.

En 2010 lanzó un single y al año siguiente debutó con su álbum homónimo. Ya consiguió 30 discos de platino, 4 nominaciones a los Grammy y el Premio Goya 2016, entre otras distinciones.

Su último lanzamiento fue El mismo aire. Se trata una canción del colombiano Camilo, el mismo que hizo el hit Tutu. Alborán subió un cover a las redes sociales después de escuchar el tema. El esposo de Evaluna Montaner se sorprendió tanto, que decidió hacer una nueva versión sumando la voz del español.

Fuente: Clarín