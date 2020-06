“Bake Off”: en una definición muy pareja, Samanta y Damián pasaron a la gran final

En medio del escándalo que envuelve a Bake Off por las acusaciones de fraude, se emitió la primera final del ciclo gastronómico conducido por Paula Chaves por Telefe. Después de dos exigentes pruebas, el jurado eliminó a Agustina y decidió que Samanta y Damián pasen a la instancia definitoria que consagrará al mejor pastelero amateur de la Argentina, que se emitirá el domingo que viene.

La primera prueba de la jornada fue un desafío creativo: una esfera de chocolate. Se trata de un postre escondido que se descubre echándole una salsa caliente, que derrite la esfera y de esta manera permite llegar a su interior. Contaron tan solo con una hora para hacerlo.

A diferencia de los últimos programas, los participantes no se mostraron nerviosos ni pesimistas durante la realización del postre. Lo que marcó a este desafío fue la diferencia de técnicas, elementos y sabores que utilizaron los tres finalistas para realizarlo. Damián eligió una esfera de chocolate marmolado con nueces, con quenelle de banana split y ricota con crumble. Samanta la hizo de chocolate semi amargo y, en su interior, crème brûlée con peras y sablée de cacao. Agustina, por su parte, se arriesgó con una esfera de chocolate blanco, con crema de maracuyá, frutillas y menta, y una dacquoise de coco y almendras.

A juzgar por la devolución del jurado, los tres participantes tuvieron un excelente desempeño. “Es una linda sorpresa, está para no parar de comer”, le dijo Pamela Villar a Damián después de probar su esfera de chocolate. “Me gusta, hay una sintonía de sabores”, señaló Damián Betular a Agustina. “Está riquísimo, tiene algo que me encanta este postre”, elogió Christophe Krywonis a Samanta.

Para la prueba técnica los participantes tuvieron que elaborar una torta ópera. Al contrario que en el desafío anterior, el jurado estuvo mucho más detallista y exigente, y encontró varios errores en las presentaciones. En tercer lugar quedó Damián. “Tuviste un problema con el sabor a café y el biscuit estaba bien pero irregular”, le dijo Christophe en la devolución. Cuando la tensión alcanzaba el pico máximo de la emisión, el jurado anunció que el postre de Agustina quedó en segundo lugar. “Todo lo que no vimos por fuera lo encontramos por dentro, hay brillo en el baño y tiene muy buen sabor”, le dijo Pamela. En primer lugar, claro está, quedó Samanta. “Está un poquito alta, sino sería una ópera perfecta”, fue lo único que le corrigió Damián Betular.

Con los resultados de los dos desafíos, el jurado definió a los dos grandes finalistas del programa. Con la elección de la primera participante no hubo dudas, a raíz de su desempeño, principalmente, en la prueba técnica: Samanta. Luego, llegó el turno de definir entre Agustina y Damián. Pero antes se dieron un abrazo y aseguraron que lo más importante que lograron en su paso por Bake Off es la amistad que los une. “Él es lo mejor que me llevo de acá”, aseguró ella.

Finalmente, el jurado decidió que Damián pase a la gran final y que Agustina quedara eliminada. Feliz, a pesar de haber quedado afuera del certamen en el momento definitorio, manifestó: “Tengo la tranquilidad de que di todo. Estoy sumamente agradecida con todo lo que me dio este programa. Estoy feliz con la gente que conviví, con los amigos que me llevo y con la seguridad que me llevo. No me siento perdedora, siento que lo único que hice fue ganar”.

La polémica

Hace ya varias semanas que Bake Off se encuentra en medio de un escándalo. Todo comenzó cuando los fanáticos del reality descubrieron que Samanta ya se habría desempeñado como pastelera de manera profesional antes de ingresar al certamen, cuya regla principal indica que los participantes deben ser amateur.

Además, la propia Samanta subió fotos a su cuenta en Instagram mostrando los arreglos recientes que hizo en su cocina. Muchos lo interpretaron como un indicio de lo que habría hecho con los 600 mil pesos de premio que entrega el programa al ganador.

A este hecho se le sumó que desde la cuenta oficial en Twitter de Telefe adelantaron por error que Agustina Fontenla sería la eliminada el domingo pasado, ya que no aparecía en el adelanto de la final.

Como si esto fuera poco, recientemente se empezaron a difundir posteos en Instagram de Fontenla que demostrarían que ella también se habría desempeñado como repostera profesional antes de ingresar al programa.

La productora del ciclo, Turner, emitió un comunicado para llevar tranquilidad a los televidentes. En el escrito anunciaron que se están llevando a cabo “las averiguaciones tendientes” a la verificación de las acusaciones “como así también cualquier posible inobservancia a las reglas de participación”. En ese sentido, se afirmó que en caso de llevar a una “eventual decisión”, la misma “será comunicada en la emisión del capítulo final”.

Fuente: Infobae