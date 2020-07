La China Suárez fue mamá por tercera vez: “Bienvenido Amancio»

Cerca de la 1 de la madrugada de este miércoles, Eugenia “La China” Suárez confirmó a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales la llegada de su tercer hijo, el segundo que tiene producto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña.

“Bienvenido Amancio Vicuña Suárez. Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. @benjavicunamori gracias mi amor por otro milagro de la vida!!!”, escribió la actriz.

Poco más de media hora después, la publicación ya tenía más de 15.000 likes, 1.300 retuits y casi 900 comentarios, confirmando la inmensa popularidad de La China en las redes sociales. Rápidamente, Amancio fue trending topic.

Bienvenido Amancio Vicuña Suárez. Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. ❤️ @benjavicunamori gracias mi amor por otro milagro de la vida!!! — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) July 29, 2020

El martes por la noche, la actriz fue trasladada al sanatorio Los Arcos de Palermo, donde le practicaron una cesárea que ya estaba programada. Finalmente, el nacimiento se dio a primera hora de este miércoles.

Amancio, el primer hijo varón de “La China”, luego de Rufina (7), fruto de su relación son su ex pareja, Nicolás Cabré, y de Magnolia (2), la hija que tuvo con el actor chileno. Por su parte, Benjamín Vicuña también es padre de Beltrán, Bautista, Benicio y Blanca, los hijos que tuvo con Pampita Ardohain.

Eugenia Suárez mantuvo en secreto el embarazo durante un tiempo y recién lo anunció públicamente en el mes de mayo. A través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de cuatro millones y medio de seguidores, publicó una foto en la que se la veía recostada sobre su cama, mirando a cámara, con un brazo sobre su rostro y otro tapándose los pechos, sin ropa interior y luciendo su panza de embarazo.

La foto no estuvo acompañada por ningún texto de su parte, pero sí la comentó el actor chileno: “Elijo creer, quiero creer que serás la protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión”.

La pareja no había querido confirmar el embarazo hasta la segunda semana de mayo, a través de la imagen que publicó la actriz en Instagram. En el verano, cuando los rumores eran incipientes, la China ya había protagonizado un cruce con Maite Peñoñori, la cronista de Los Ángeles de la mañana, cuando la periodista le preguntó directamente si estaba esperando otro bebé. “Yo no tengo nada para decir. Hace un mes que dicen lo mismo y nunca nadie me preguntó a mí. Ya lo confirmaron los medios y debatieron. Yo miro todo”, señaló en febrero, a la vuelta de un viaje realizado a Londres.

“¿Querés esperar unos meses más para confirmar?”, le preguntó Maite durante la nota. Pero la actriz siguió hablando de los rumores, sin terminar de confirmar ni negar la versión. “Una se cansa. Hablan, hablan, confirman, debaten. Y una encima tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. No tengo ganas de decir nada. No me enojo, pero hay como una onda constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué”, sostuvo la China Suárez.

En contrapartida, en las últimas horas Vicuña había compartido su felicidad por la inminente llegada de su hijo. “Ya casi estamos”, publicó en su cuenta de Instagram, como acompañamiento de una tierna foto en la que abraza a su mujer y posa sus manos sobre su panza. “Con todo el amor del mundo”, había agregado el actor.

