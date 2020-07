Por primera vez, Danna Paola habló sobre Tini Stoessel

Tras desmentir que sostenga un romance con Sebastián Yatra, Danna Paola explicó cómo ha manejado los rumores en torno a un triángulo amoroso y dio su opinión sobre Tini Stoessel. La actriz mexicana, tras estrenar la canción “No bailes sola” al lado de Yatra, alzó la voz para frenar los ataques entre sus fanáticos y los de Tini.

“Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer”, dijo Danna Paola en el programa Suelta la sopa.

“Entre mujeres hay que apoyarnos, que no deba de haber odio y que por favor entre fandoms no haya odio porque el mundo necesita más amor”, explicó la joven de 24 años al desmentir que esté pronunciando mensajes para burlarse de la ex novia de Sebastián Yatra.

Paola reiteró que no tiene una relación sentimental con el cantante colombiano: “Somos colegas, somos dos artistas que están colaborando en una canción y que justamente estamos disfrutando este proceso, que yo siempre tengo mala fama y me inventan un noviazgo con quien se me ponga enfrente, pero no es así. Yo estoy saliendo con alguien y no me gusta que me anden inventando cosas porque no está padre”.