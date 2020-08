Alejandro Fantino confirmó que tiene coronavirus

Alejandro Fantino tiene coronavirus, tal como contó -este sábado por la noche- a través de un video publicado en Instagram. El periodista, que por el momento tiene síntomas leves, se encuentra aislado en su casa desde el viernes, cuando comenzó a sentir un leve malestar físico.

«Bueno gente, me gustaría contarles cosas más agradables y divertidas, pero les tengo que comunicar que anoche, viernes tipo 1:30/2 de la mañana, me empezó a doler un poquito el cuello y a picar la garganta. Tenía un dolor en la nuca, un poco en la espalda y apenitas un picazón en la garganta. Hoy sábado me levanté y sentía lo mismo, así que llamé a mi médico que me prescribió un hisopado», comenzó relatando. «Hice lo correcto y automáticamente me aislé acá en mi casa, en donde tengo una parte para mí. Hace un ratito me llegó el resultado: Covid positivo», anunció el conductor.

«Acá estoy, perfecto, bien. No tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos, pero soy positivo. Ahora durante unos días, hasta que se me pase, que espero que sea pronto, será momento de cuidarme, aislado, solito. Me tiran la comida por debajo de la puerta como en el penal 14, pero estoy bien, cuidado por mi médico y esperando que esto pase», continuó contando con calma, sin perder la sonrisa de su rostro.

Fantino aprovechó la ocasión para pedirle a la gente que tenga cuidado. «Esto nos puede pasar, lamentablemente; por más de que uno se cuide y esté laburando. Y me pasó. Justo ayer lo hablábamos al aire», reflexionó.

«Les quiero contar esto y que voy a estar offline un tiempo para concentrarme. Voy a estar acá, voy a leer, tengo mis juguetes al costado», enumeró señalando la habitación de la casa en la cual se encuentra en este momento. «Les mando un beso gigante y cuídense. De todas maneras el virus está por todos lados, es una cosa increíble. Gracias por este ratito de atención, los quiero mucho y vamos para adelante. Estoy bien, pero por 14 días mente y corazón de Goofy», reafirmó, aprovechando el momento para hacer un pequeño chiste en alusión a la remera que llevaba puesta con la figura del personaje de Disney.

Esta semana, después de grabar durante 15 días el programa Fantino a la tarde desde su casa por un caso positivo en el equipo de producción, Alejandro había vuelto a los estudios de América para retomar el ritmo habitual del ciclo. Durante las últimas emisiones, el conductor se mostró muy conmovido y emocionado por la situación actual, sorprendiendo a los televidentes con su sensibilidad a la hora de contar historias.

Hasta el momento América no ha hecho referencia al caso de Fantino, pero se espera que al igual que sucedió a finales de julio cuando una productora contrajo el virus, se active el protocolo que mantendrá a todo el equipo en sus casas durante 14 días.

Fuente: La Nación