La desesperación de Sofía “Jujuy” Jiménez al someterse a un hisopado

No bien pudo viajar a Jujuy, su tierra natal, Sofía Jiménez se fue a pasar la cuarentena junto a su familia. Sin embargo, por su trabajo, la modelo ha tenido que salir de su casa en más de una oportunidad. Y es por eso que, para cuidar a su mamá, Silvia Checa, que es una persona de riesgo frente al coronavirus, decidió someterse voluntariamente un hisopado. Y compartió su desesperada reacción en su cuenta de Instagram.

“¿Exagerada quien? ¿Yo? Bueno, un poquito quizás, ¡pero les juro que es muuuuuy molesto! Les comparto esto no sólo para que nos riamos un poco de mi reacción y ponerle un poquito de humor, sino para contarles que en ambas oportunidades (porque me hice el segundo antes de volver a Bs. As.) di negativo, y eso es debido al cuidado que tuve y seguiré teniendo sobre el COVID-19″, escribió Jujuy junto al video en la que se la veía mientras le realizaban el test.

Y luego explicó: “Tuvimos que hacernos ya que mi mamá es persona de riesgo y nadie está exento a contagiarse. Por mi parte, desde el momento cero me cuidé y seguiré cuidando. Esto va más allá de mis cuestiones personales, por las cuales tuve que ir moviéndome de una casa a otra o de una provincia a otra. Cada uno tiene sus temas propios. A todos nos puede pasar, la situación es dificilísima para todos. Hay provincias que están con más o menos casos que otras. En el caso de la mía, la cosa se complicó”.

La modelo quiso aprovechar la oportunidad para solidarizarse “con las familias que se vieron afectadas” por la pandema. “¡Los abrazo fuerte!”, escribió. Y le dio una serie de recomendaciones a sus seguidores, a quienes les recordó “lo importante que es cuidarse y respetar las normas de seguridad y de circulación”. “Si sos de alguna provincia como yo, averiguá cuáles son las de ese lugar concretamente y fíjate que tendrías que hacer. Si tenes que salir a trabajar o a lo que sea que tengas que hacer, cuidate siempre”.

Finalmente, Jujuy cerró su posteo con una reflexión: “Lamentablemente esto va a seguir. Pero la vida también continúa. Así que tratemos de seguir siendo fuertes y ponerle la mejor cara y actitud a esta situación, que parece de película, pero no lo es”.

Cabe recordar que la modelo había regresado al país después de haber estado en Miami el 19 de marzo y, entonces, parecía asombrada con la idea de tener que permanecer dos semanas confinada. “Pienso que no son casuales los destrozos ambientales. ¿Qué decir de la tremenda revolución femenina? Y por supuesto, no es menor lo del coronavirus. Cuarentena, 14 días encerrados en nuestras casas sin poder salir a ningún lado. Wow, suena a una locura. De esas de películas, casi inalcanzables. Pero por qué no aprovechar todo ese tiempo para revisarnos, ¿qué cosas hacemos por el otro? ¿cómo colaboramos con la naturaleza? ¿aportamos verdaderamente ese ‘granito de arena’?”, había escrito en ese momento.

Después, sin embargo, comenzó el aislamiento obligatorio que ya lleva más de 150 días. Y, en el medio, se confirmó su ruptura con Juan Martín del Potro. La pareja, por lo que se supo, ya venía en crisis, pero el encierro habría sido lo que detonó el final. “Nos agarró la cuarentena… y dijimos qué está pasando”, explicó Jujuy al contar los motivos de la separación.

