Marcela Tinayre sobre Juana Viale: «Pregunta desde el no saber»

En los últimos días, Juana Viale fue objeto de la polémica tras sus declaraciones en La noche de Mirtha, el programa de Mirtha Legrand que ahora conduce su nieta, con el fin de preservar la salud de la emblemática estrella televisiva dado que por su edad se enmarca en el grupo de riesgo frente al coronavirus.

Primero, Juanita despertó el repudio masivo tras menospreciar la calidad educativa de la UBA. Luego, recomendó la “pedagogía Waldorf” a través de la cual se educan sus tres hijos, quienes asisten a un colegio cuya cuota mensual supera los $30.000.

Ahora, Marcela Tinayre salió en defensa de su hija. En diálogo con la periodista Bárbara Cabo, la conductora del ciclo Las Rubias, que se emite por la señal KZO, se expresó en relación al rol que ocupa Viale en la conducción.

«A Juana la veo fantásticamente bien. La verdad, entró en un formato y poco a poco se fue afianzando. Era muy difícil. Yo lo he hecho a ese programa. Es muy difícil y Juana está cada vez más segura, más cómoda; cada vez está más relajada inclusive”, apuntó Tinayre.

Por otro lado, justificó los interrogantes que la joven conductora plantea: «Juana pregunta desde el no saber, no desde la información. Desde el no saber, que lo hace mucho más interesante».

En relación a la coyuntura política nacional, Marcela aseguró que su hija fue apolítica siempre. “Preguntó políticamente desde el no saber. Cuando estás en esto, mucha gente te quiere y otra no te quiere, entonces tenés que fumártela, tenés que seguir adelante. Todo el mundo quiere ser querido por todo el mundo, pero muchas veces esto no es así”, aclaró.

“Entonces, con no leer los comentarios, chau, porque hoy las redes son muy crueles y es como que la gente quiere descargar todas sus rabias en las redes y no es así. Las redes no son para agredir”, agregó.

Por último, consultada sobre si se sentaría en la mesa de La noche de Mirtha, a priori respondió que no. “No, no sé. Por ahora no lo sé. Yo la he entrevistado mil veces a Juana, he ido al programa de mamá, pero no sé. Por ahí sí, qué sé yo”, concluyó.