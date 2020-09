Luisito Comunica compartió una polémica foto con su novia y tuvo que pedir disculpas

Luisito Comunica compartió en sus redes sociales una foto con su novia en un bar y la imagen fue muy cuestionada. Al youtuber lo invitaron a probar el mezcal llamado “Tus nalguitas serán mías” y aprovechó la situación para publicar una selfie polémica con su pareja. En el posteo, se puede ver al influencer con la botella en la mano, señalando a su novia, que está de espaldas mostrando un short de jean. De manera inmediata, muchos de sus seguidores se indignaron por su actitud machista y lo destrozaron en las redes.

Entre los cientos de comentarios negativos que recibió, la gran mayoría remarcó que el mexicano había cosificado a la joven modelo y que no entendían la gracia de esa foto, donde el youtuber hizo un juego de palabras con el nombre del mezcal y el cuerpo de su pareja.

“Mal Luisito Comunica: 1. Habla del cuerpo de una mujer como si fuera un objeto, que sea su novio no lo hace su dueño. 2. Hacer broma misóginas en un contexto de tanta violencia contra la mujer es irresponsable. 3. Influye en miles de jóvenes que creerán que eso ‘está bien’”, remarcó una usuaria muy indignada.

Otra por su parte indicó: “Creo que a varias en algún momento de nuestra vida nos han intentado emborrachar ‘para aflojar’, ya sea amigos, o nuestras parejas. Ven tan normal que esto suceda que Luisito Comunica lo toma como ‘chiste’ pero, ¿qué esperamos de él?”.

Un tercero sostuvo: “¿Todavía no borras la publicación? Es una falta de respeto. Promueve el machismo y la violación”. Mientras que una cuarta agregó: “¡Qué asco la verdad! Pésimo mensaje, normalizar la cultura de la violación no es un juego ni mucho menos una broma”.

Su palabra

Tras el revuelo que ocasionó y la cantidad de comentarios que recibió, Luisito, que tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram, decidió salir a responder.

Desde sus historias de Instagram grabó un video y explicó: “Sobre la foto que subí ayer, simplemente nos dio risa el nombre del mezcal y no pensamos el significado que podría haber detrás. No fue nuestra intención, para nada, hacer una broma sobre algo que no es gracioso”.

“Sepan que estoy consciente de que aunque no era mi intención, sé que es algo que no está bien, que nunca estará bien. Qué bueno que me tomen de ejemplo, porque soy una persona conocida, para que este mensaje llegue a más gente y más personas se den cuenta también”, concluyó en su descargo.