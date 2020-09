Graciela Alfano reveló que tuvo un romance con Mauricio Macri

Graciela Alfano reveló que tuvo un relación con el ex presidente Mauricio Macri en los 90 durante una entrevista con el programa Confrontados. La ex vedette ya había confesado que tuvo un vínculo amoroso con Carlos Menem y esta vez fue por más: «No fue el único presidente con el que salí».

“La historia es muy graciosa”, advirtió la actriz antes de contar una anécdota en la casa de Nicolás Caputo, el lugar donde se encontraban de manera clandestina.

“En ese momento la persona (en cuestión) no estaba ejerciendo la presidencia del país. Fue previo”, advirtió la diva antes de revelar el nombre del ex mandatario. “Estaba ocupando el cargo de presidente en Boca”, adelantó.

La ex vedette indicó que su relación fue en la época en que ella conducía El Periscopio, junto a Carlos Monti por la pantalla de América. En aquel momento, la actriz había sido imagen del auto que en ese momento promocionaba la empresa automotriz de la familia del ex mandatario Xeneize.

“Habíamos ido a un departamento de un amigo de él en el que nos encontrábamos. (Macri) tenía una entrevista con alguien mientras estaba conmigo. Entonces, me dice ‘mirá, me voy del cuarto, voy a atender a una persona un rato. Luego regreso’. Y a mí, como buena vida, no me dejás esperando. Seas quien seas. Entonces, dije ‘yo me voy’ .Empoderada, cuando voy a agarrar mi ropa, me acuerdo que había hecho un striptease en el living y que había quedado ahí. Y en el cuarto estaba la ropa de él», contó la actriz y condictora.

Alfano contó que abandonó el departamento “por la puerta de atrás” y vistiendo las prendas de Macri, y que se llevó su su billetera para pagar el taxi a su casa. “Cuando se va la persona, (Mauricio) no me encuentra a mí, tampoco su ropa. Y me llamó”.

Más tarde reveló que el amigo de Macri y dueño de aquel departamento del ex Ministro de Finanzas, Nicolás Caputo.