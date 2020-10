Julián Serrano quiere irse del país y “juntar coco en Australia”

Julián Serrano explicó su deseo de irse a vivir a otro país para vivir otra experiencia, alentado por el contexto económico. El actor, que vive y junta dinero por hacer videos en Youtube a los 27 años, aseguró que se iría a Australia «a juntar cocos».

«Me gustaría irme del país para vivir la experiencia, y claro que el contexto del país influye bastante. A mí me fue bien y cumplí los sueños que quería, pero no siempre es así. Viajé a Paraná y vi a mis amigos, que son kinesiólogos, analistas en sistemas, médicos; estudiaron seis años y la plata no les alcanza», reflexionó en el programa Esto no es Hollywood.

«El mérito académico no alcanza para progresar en nuestro país. A mis 27 años yo quisiera tener mi auto, mi departamento, darme algún gusto, más si uno estudió una carrera universitaria y se rompió para tener una vida cómoda. Eso en la Argentina no se puede y me da mucha bronca», agregó sobre sus pretensiones.

«Me gustaría tener la experiencia de vivir afuera. Tenía ganas de ir a juntar cocos a Australia. O ser bartender, aunque sea un mes, unas vacaciones donde también trabaje un poco», comentó.

