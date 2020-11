Vacuna rusa en Argentina: qué famosos aceptarían aplicársela primero

Tras el acuerdo entre Argentina y Rusia para la compra de 25 millones de dosis, varios artistas confesaron que se la aplicarían sin dudarlo.

Una de las primeras en hacer pública su opinión fue Florencia Peña, quien escribió en sus redes sociales: “Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable».

Por otra parte, Jorge Rial se mostró contento por la noticia. «Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”, publicó en Twitter.

El periodista Diego Brancatelli tampocó dudo cuando se le preguntó en el programa televisivo Intratables: “Pero por supuesto. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quién no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna”.

Vizzotti había explicado que la idea es que la ANMAT evalúe toda la información para determinar si la vacuna es segura y eficaz. En ese caso, se avanzaría con la siguiente etapa: generar la estrategia de implementación.

«Pero seguro: la mayoría de los presidentes y los ministros se vacunan. Cristina y Macri se vacunaron contra la gripe. Generar confianza desde los tomadores de decisión podría sumar”, dijo la funcionaria.

Fuente: Cadena 3