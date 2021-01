El «Tucu» López habló de sus ganas de ser papá con Jimena Barón

La pandemia tuvo algo de positivo para el «Tucu» López, ya que encontró el amor en pleno aislamiento. El actor conoció a través de redes sociales a Jimena Barón y, con el correr de los días, se hicieron más cercanos.

El conductor habló este sábado de la relación amorosa que tiene con la actriz y cantante Jimena Barón. Se refirió a sus ganas de convertirse en padre y al mismo tiempo reveló que hubo presentación formal de ambas familias. Sin embargo, aclaró que no está para la convivencia.

El locutor señaló en una entrevista por La Once Diez/Radio de la Ciudad que el vínculo con Barón “se fue dando hasta que un día la invité a tomar algo, como se dan la mayoría de los encuentros de dos personas que se conocen”.

En este sentido, aseguró que su familia ya conoció a su novia y que “soy muy familiero, mi familia forma una parte muy importante de mi vida. Tengo mamá, papá y dos hermanas, la han recibido con alegría y fue todo con felicidad. Fue muy hermoso para el poco tiempo que llevamos juntos. Nos conocemos las familias, no tenemos mucho mambo con eso y no le damos demasiada trascendencia, lo tomamos con mucha tranquilidad”.

Enseguida, aclaró que “soy muy malo para convivir, porque soy muy desordenado en principio y eso afecta a cualquier persona que conviva con otra. Yo no puedo con el orden, soy un enquilombado. Creo en la individualidad y las libertades personales, también con eso hay algo de mantener un vínculo en una pareja durante mucho tiempo. Por el momento estamos los dos de acuerdo, está bueno que cada uno tenga su casa, hay semanas que nos vemos todos los días”.

Sobre la posibilidad de ser papá, respondió que “a mí me dan ganas de ser papá, pero desde hace tiempo, me pasó que con mis parejas anteriores no fluyó y no llegamos a ese momento. Me gustaría que si todo fluye ser papá y que Jimena sea la mamá de mi hija o hijo. Eso es un lindo momento para una pareja que está bien. Me gustaría, tengo 40 años. No es un proyecto a corto plazo”.