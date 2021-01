Florencia Bertotti confesó un secreto de Floricienta: «Estoy derribando un mito»

Florencia Bertotti contó que hacía playback en una de canciones de Floricienta durante un video en su canal de Youtube en el que vio el primer programa de la ficción mientras hacía comentarios sobre el vestuario, los personajes y las escenas.

“Les quiero confesar algo. Ese grito no es mío, no lo canté yo. Lo cantó Flora Ciarlo, que le mando un beso, que es una genia. Yo lo doblaba en el teatro, pero porque me gustaba pensar que yo cantaba así, pero nunca lo canté yo. No sé si estoy derribando un mito, pero ya que estamos vamos a decir todo”, contó sobre la canción de apertura de la ficción.

Además, contó que no se sentía del todo cómoda con el vestuario. “¡Qué estilo, eh! Al principio, les tengo que confesar, que me costaba el vestuario de Flori. ¡Hay que tener agallas! Me tiraba todo encima. Yo decía: ‘¿Quién se viste así?’. ¡El calor! Tenía calzas, tul, pollera, cinturón… que nunca supimos para qué. Topcito, remera, ‘cosito’, gorro, muñequera. ¡No me faltaba nada!”, comentó con humor y reveló que muchas de esas prendas era de Cris Morena. «Cada vez que me visto con colores la gente me dice que me visto de Floricienta», acotó.

“No toda, obviamente, porque ella no se vestía así pero muchas veces venía con ropa divina que ya no usaba, entonces Susana Pérez Amigo – la vestuarista- la mechaba y así armaba los cambios de Floricienta. Había un montón de ropa que era de ella”, afirmó.