Denunciaron a Kike Teruel y a sus hijos por agredir a un joven en una presunta fiesta clandestina en su casa

Kike Teruel, reconocido músico de Los Nocheros, y sus dos hijos fueron denunciados por la supuesta realización de una fiesta clandestina con más de cien personas en su casa, y por agresiones a un joven que “no estaba invitado”.

Según el relato de la mujer a través de un video que compartió el programa Intrusos (América), uno de sus hijos asistió al lugar y por no tener “invitación”, fue agredido por dos hijos de Teruel y varios amigos. “Esta mañana me levanto y veo a mi hijo todo golpeado, desfigurado y con muchos golpes en la cabeza. Cuando le pregunto qué pasó, me comenta que estuvo en una fiesta en la casa del hijo de Kike, que lo habían patoteado”, sostuvo. “En la fiesta había más de 100 personas y se cobraba una entrada de $600. Además se vendían bebidas bebidas alcohólicas”, detalló la mujer, que pidió específicamente que no mostraran su rostro ya que había comenzado a recibir amenazas.

“Por eso me fui a la casa de Kike, hablé con él y cuándo le comento lo que mi hijo me relató, él minimizó la situación. Me dijo que no estaba enterado de nada”, continuó. “Yo le pregunté: ‘¿cómo no vas a saber que en tu casa hay más de 100 personas, que se cobró entrada y se vende alcohol?’”, expresó.

La denunciante indicó que Teruel le advirtió que no tendría sentido avanzar con la acusación. “Cuando yo comienzo a cuestionar y a preguntar, con tal de callarme me dijo que hiciera lo que quisiera, que si quería denunciar que denuncie, que él tiene muchos contactos y a mi no me iban a dar bola. Que si yo perjudicaba a sus hijos, él iba a perjudicar al mío”, dijo. “Son gente que se cree que se van a llevar a todo el mundo por delante por tener poder adquisitivo y contactos, pero las cosas tienen que ser como son porque yo podría estar lamentando la vida de mi hijo y quiero que esto tenga conocimiento público”, sostuvo frente a la cámara.

La señora reafirmó que la denuncia contra Kike fue radicada frente a las autoridades judiciales y destacó que tiene pruebas sobre las lesiones que recibió su hijo, ya que fue atendido por un médico y luego derivado al Hospital San Bernardo de Salta. La denunciante también reveló que siente miedo por las influencias que maneja el músico en Salta.

Teruel, por su parte, desmintió la versión en medios salteños que se trató de una reunión de “no más de veinte amigos” de su hijo en la casa y que el joven que no había sido invitado lo atacó rompiéndole la nariz. Ante la consulta de TN.com.ar, el músico sostuvo que se enteró el martes “por los medios” de la denuncia. “Me estoy poniendo al tanto de todo para hacer lo que corresponda”, indicó.

La familia Teruel, en medio de denuncias por abuso sexual

La familia del cantante ya fue protagonista de escándalos en el pasado. En 2019, Marco Lautaro Teruel, de 29 años, hijo de uno de los integrantes de Los Nocheros, fue detenido en la capital de Salta al ser acusado de abusar sexualmente de una menor. Una mujer lo denunció por atacar a su hija, que en ese momento tenía 10 años, en reiteradas ocasiones.

Marco, hermano de Álvaro Teruel y sobrino de Kike Teruel, era mayor de edad al momento de los hechos y aprovechó que la niña frecuentaba su casa para jugar con un familiar. “Dejen de molestarnos con que somos una familia poderosa. Si fuéramos poderosos, mi sobrino no estaría preso. Mi sobrino no está en una celda VIP. Mario lo puso a disposición de la Justicia como cualquier preso”, expresó el cantante en ese entonces.

Además del caso de su sobrino, Kike también afrontó una denuncia mediática contra uno de su hijos. Belén Sper, una conductora salteña de televisión y radio, publicó en su cuenta de Facebook que sufrió un abuso sexual de parte de Felipe Teruel. “Fue una acusación mediática. Mi familia es intachable. Somos una familia hermosa”, fue la respuesta del miembro de Los Nocheros en defensa de su hijo.

Fuente: Todo Noticias