Murió el actor Christopher Plummer, protagonista de “La novicia rebelde”

El versátil actor canadiense, Christopher Plummer, murió este viernes a los 91 años de edad. La noticia fue confirmada por su esposa, Elaine Taylor, quien detalló que el ganador de un premio Oscar por la película Beginners, falleció en su casa de Connecticut, Estados Unidos.

Nacido el 13 de diciembre de 1929 en Toronto era bisnieto de un ex primer ministro canadiense. El padre de Christopher Plummer era funcionario de la prestigiosa universidad McGill. Desde chico Plummer recibió una severa educación, que incluyó música e idiomas, pero también desarrolló su pasión por el teatro y reconoce a la película Henry V, con Laurence Olivier, como una influencia fundamental de su juventud.

«Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor crítico y musicalidad en sus palabras. Era un tesoro nacional profundamente orgulloso de sus raíces canadienses», escribió su amigo y representante Lou Pitt al diario especializado Deadline.

Plummer continuó trabajando hasta cumplir los 90 años, con 82 años se convirtió en el galardonado más longevo en llevarse un Óscar por su trabajo en «Beginner» (2012) y recientemente trabajó con Ridley Scott en «All the Money in the World» (2018).

Su formidable producción fílmica de los últimos tiempos -cuando ya tenía más de 80 años y seguía, imparable, hizo que las nuevas generaciones le conocieran en otra etapa de su jerarquía artística. Y en su ductilidad que, por ejemplo, le permitió asumir sorpresivamente el rol del magnate Getty en “Todo el dinero del mundo” para cubrir el desplazamiento de Kevin Spacey, al estallar el escándalo de acoso sexual.

“Los actores nunca nos retiramos, eso está fuera de cuestión. Si me fuera a caer muerto, quisiera que ocurra sobre un escenario… Adoro mi oficio. Pero tengo fuerzas para seguir, aún no me siento satisfecho con lo logrado. Me gustaría volver a interpretar todos los papeles de nuevo, si pudiera. Y hacerlos mejor”, afirmó, al borde de los 90 años.

Pero esa etapa ─la de un veterano que seguía brillando─ también le permitió dejar más lejos la de su “explosión” de mediados de los 60, cuando su papel del capitán Von Trapp en La Novicia Rebelde lo convirtió en una figura mundial. Christopher Plummer se ganó allí la admiración del público y la amistad de la co-protagonista, Julie Andrews, que se mantendría por siempre. Pero lo que nunca le gustó fue quedar encasillado en aquel rol.

Admiraba las películas de Danny Kaye y Frank Capra, entre otras. Realizaba largos viajes en tren desde el Quebec hasta Ottawa para tomar clases de actuación en el Canadian Repertory Theatre.

Su primera nominación al Oscar como “mejor actor de reparto” le llegó en 2010 por “La última estación”, película donde interpreta a Leon Tolstoi y tiene a la gran Helen Mirren como co-estrella. Lo ganó dos años más tarde por “Beginners” de Mike Mills (allí Ewan McGregor era el protagonista) y fue nuevamente nominado en 2018 por “Todo el dinero del mundo”, de Ridley Scott. Aquí tuvo que sustituir a Kevin Spacey en el papel de John Paul Getty, el multimillonario que afronta el secuestro de su nieto en la Roma de los 70.

Plummer había nacido el mismo año que comenzaron a entregarse los Oscar y recién lo recibió a los 82. Por esa época vivía en su mansión de Connecticut. “Tuve roles increíbles, tanto en el teatro como en el cine, guiones excelentes, historias con corazón, apasionantes, emotivas”, recordó.

La actriz Tammy Grimes fue su primera esposa (1956) y Amanda, su primera hija. Se divorciaron a los cuatro años y el siguiente matrimonio, con la periodista Patricia Lewis (1962), duró un poco más. con Elaine Taylor, bailarina y actriz británica, se casó en 1968.

Fuente: Clarín