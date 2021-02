“Jujuy” Jiménez: “Se me aparecieron la Virgen María, María Magdalena y el Arcángel Gabriel”

En plena búsqueda interior, Sofía “Jujuy” Jiménez realizó el pasado viernes una sesión de canalización. La experiencia renovó la energía de la conductora que no dudó en compartir algunos detalles místicos con sus compañeros de Informados de Todo verano (América). “Se me aparecieron la Virgen María, María Magdalena y el Arcángel Gabriel”, contó esta mañana con naturalidad ante el asombro de todo el equipo.

Sorprendido por el relato, Horacio Cabak le pidió que se explayara acerca del encuentro. “Aparecieron y empezaron a decir cosas muy lindas, muy especiales, que tenían que ver directa o indirectamente con mi realidad hoy”, reveló la exnovia de Juan Martín del Potro.

En ese momento, el conductor quiso comprender si el vínculo se generó directamente a través de ella o mediante su guía. “Son distintas energías me dijo él, el mensaje llega a través de él, es canalizador. Fue por videollamada y duró una hora y media. Me fue dando información, yo ni siquiera hacía preguntas si no que decían cosas que tiene que ver con mi vida. No tiene que ver con una religión sino con lo que vos creés”, explicó.

Y agregó: “Te da un mensaje que necesitas en ese momento. Y otra cosa muy loca es que la persona que estás hablando, que en este caso fue una hora y media de llamada, terminas de hablar y se olvida de eso”.

Según la conductora, este tipo de experiencias son recomendables para aquellos que se encuentran atravesando una situación que les genera incertidumbre: “Es una experiencia muy linda, yo súper la recomiendo sobre todo si estás trabada, en un momento en el que no sabés a dónde ir. Ahora me siento más liberada, fresca, liviana. Todos cargamos con algunas cuestiones y está bueno ir limpiándolas”.

Curiosamente, una vez que la modelo terminó de contar sus vivencias, las señales de América y A24 se cayeron y debieron ser reiniciadas. “Creer o reventar”, coincidieron en el piso.

“Estamos shockeados, pensamos que era una broma pero no, quedamos fuera del aire. Piel de gallina. Se cortó la luz y se colgaron todos los sistemas y hubo que reiniciarlos. Los sistemas son independientes y se colgaron todos: iluminación, cámara, sonido”, describió Cabak.

Tomando lo sucedido como un guiño, Jujuy cerró el tema remarcando sus convicciones: “Creo que están con nosotros, no estamos solos. De verdad. No es un chiste, esto realmente paso. Fue una señal para que lo tomemos en serio. Hay gente que cree y otras que no, pero acá quedó demostrado que algo pasa”.

Fuente: Todo Noticias