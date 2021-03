El Rututu contra el Dipy: “Es una mentira. Jamás tiró un centro para un comedor o algo por el estilo”

Gastón Hernán Villegas, conocido en el ambiente de la música como «El Retutu», creó su banda hace más de diez años y en cuestión de semanas se hizo popular con canción «Hoy volví a verte». Así comenzó a ganarse el cariño de la gente y a recorrer cada parte de Argentina, donde llevaba y compartía con el público su «cumbia gorda».

Con el correr del tiempo, la vida de Retutu fue cambiando. Con momentos buenos y malos, pero siempre supo sobreponerse y salir adelante. Tuvo su paso por Cuestión de Peso, donde bajó 150 kilos y se convirtió en el «hombre récord», siguió creciendo en la música y hasta fundó un merendero para ayudar a aquellos pequeños que más lo necesitan.

Gastón accedió a hablar con Ratingcero.com y nos contó como se dio esta situación de ayudar a aquellas familias que están atravesando un momento complicado: «El merendero lo fundé hace dos años. Tenía dos: uno lo tuve que cerrar porque no podía solo, no llegaba a controlar todo. También tuvimos una discusión con la que era encargada de ese merendero. Eran dos, uno en La Ferrere y otro en el Kilómetro 29, en González Catán«.

«Desde el año 2015 que yo estoy ayudando a comedores y merenderos. He llegado a ayudar a 20 comedores por mes. Repartía con mi camioneta, ponía de mi bolsillo, pero después llegó un momento en que la gente es mala. La gente en algunos comedores vendían la mercadería porque a mí me daban mercadería buena, y desde ese entonces decidí ayudar a los que conozco», contó Retutu.

Luego, agregó: Actualmente, estoy ayudando al comedor «Regalame una sonrisa» de la Villa Santo Vega, el comedor «Bautista» de la Villa San Alberto, todos en La Matanza. Respecto a los eventos que organiza, Gastón contó que «desde el 2015 hago el Día del niño en la puerta de mi casa y regalo tres mil juguetes por año».

Siguiendo por esta línea, reveló que algunas bandas se sumaron para poder colaborar con esta buena causa: «En el Día del niño se les entrega un pancho y una gaseosa. Hacemos almuerzo y merienda, y hacemos shows en vivo. Tocamos nosotros, tocó La Repandilla, hacemos una puesta en escena muy linda».

AFRONTAR LA PANDEMIA, UN DESAFÍO DIFÍCIL PERO NO IMPOSIBLE

La cuarentena complicó muchísimo las cosas, más para aquellas personas que no tenían un ingreso fijo y dependían del trabajo que hacían día a día para poder llevar un plato de comida a la mesa. En esos meses, la solidaridad de la gente fue de gran ayuda para todas aquellas familias que tuvieron que recurrir a una olla popular o acercarse a los merenderos para recibir un poco de mercadería.

«Actualmente, ayudamos a 50 familias en el Merendero El Retutu. Durante la pandemia no cerramos nunca, muchos lo cerraron. Se repartió y hasta el día de hoy se siguen repartiendo viandas. Las mamás o los chicos traen su bolsita y les damos el pan y las facturas, y una vez por mes les damos mercadería, que incluye: la leche, azúcar, yerba, para que ellos puedan hacerse en sus casas», comentó Gastón.

Y agregó: «Nosotros les proveemos de la merienda el pan, las facturas y una vez por semana tratamos de darles un sándwich de jamón y queso. También contamos con la ayuda de Cáritas que nos dan quesos o yogures».

AQUELLAS PERSONAS QUE QUIERAN COLABORAR SE PUEDEN COMUNICAR POR LAS REDES SOCIALES DE GASTÓN Y DEJARLE UN MENSAJE: Facebook: EL RETUTU / Instagram: elretutuok / Twitter: @elretutuOK



LAS DIFERENCIAS CON EL DIPY

Durante el 2020, las figuras de la movida tropical coparon la televisión argentina y se los pudo ver participando en diferentes programas. Uno de los que resonó mucho y fue el blanco de todas las críticas fue El Dipy, quien en el último tiempo comenzó a tener relevancia por sus opiniones respecto a la política argentina.

Gastón contó la situación que tocó vivir con el que él considera su amigo, pero reconoció que hay actitudes que no están buenas. «Con el Dipy me enojé, en realidad no sé si estoy enojado. Yo me llevo muy bien, he sido chofer de él cuando estaba en El Empuje. Sé que es muy mentiroso, yo lo quiero un montón pero eso no quita que yo no le tenga que decir las cosas«, contó Retutu.

Y siguió: «No me gusta y me da bronca, cuando él con sus lágrimas de cocodrilo quiere conmover a la gente y la compra, porque es muy comprador. Vuelvo a repetir, lo quiero un montón y me creo amigo todavía de él. La última vez que nos vimos fue en La Rioja, compartimos el mismo hotel y él estaba haciendo un video para Néstor en Bloque, le gusta pelear».

«No me gusta que jueguen con los chicos, ni con la necesidad de la gente. Él había hecho un video, donde se encuentra llorando por los chicos de Salta, diciendo que no tenía plata y que estaría bueno juntar. Nunca vi que hiciera algo por los chicos, nunca por la gente necesitada o al menos yo no me enteré. Pero él lo único que hace es hablar de política, pasear de canal en canal y jamás tiró un centro para un comedor o algo por el estilo. Él te va a decir que sí pero es mentira, es una mentira. Lo conozco muy bien.», disparó el cantante de «Hoy volví a verte».

Y profundizó más en la interna: «Cuando el lloraba por los chicos de Salta, diciendo que necesitaba conseguir un camión y que se encargaba de llenarlo. Justo yo tengo unos amigos que tienen una fundación, me dijeron conseguimos un camión. Yo re contento le mandé un mensaje y nunca me respondió».

«Dos o tres días antes habíamos hablado por mensaje. Yo lo felicité por el éxito de su canción, que sonó en la Champions League. Y cuando le dije que estaba el camión para las donaciones ni me contestó, pero yo ya sé como es el Dipy, cuando le servís y le convenís se te hace el amigo. Y cuando no, ni te contesta los mensajes. Si tanto se preocupa por la gente desclasada o pobre, como dice él, nunca me escribió para ayudar en los comedores o merenderos que yo ayudo, nunca jamás», explicó.

«Es una mentira el Dipy, está haciendo todo esto para poder enganchar algo. Porque si realmente le preocupa la gente va a hacer las cosas como las hago yo. Tampoco pido que sea como yo, pero es una mentira«, disparó.

Fuente: Rating Cero