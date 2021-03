Hernán Drago contó que sufrió acoso sexual cuando tenía 17 años

Apenas empezó a trabajar como modelo, Hernán Drago viajó a ciudad de Nueva York en busca de una gran oportunidad. La experiencia comenzó de la mejor manera: una agencia lo contrató para distintos trabajos en el mundo de la moda. Sin embargo, cuando creyó que despegaría su carrera, un booker lo acosó sexualmente e intentó extorsionarlo.

“Yo tenía 17 años. Me dijo que había quedado seleccionado en un casting internacional, que se había hecho en un montón de países. Pero que no era así nomás. Que si quería tener ese trabajo me tenía que acostar con él. Me lo dijo abiertamente, era un hombre. Le contesté que me pasara los castings para los que creyera que tenía condiciones, a los que no, no me los pase. Y que no me vuelva a mencionar más nada”, relató en el programa Es por ahí (América).

Luego de dejar las cosas en claro con el acosador, Drago tuvo la oportunidad de plantear su incomodidad a otras personas en la agencia. “Justo a los días entró un muchacho nuevo en la agencia, se nos presentó a todos y dijo que si alguno tenía alguna incomodidad que se lo dijera. Yo le dije lo que me pasaba con el chico, y el me dijo ‘qué bárbaro. Este chico está hace rato’. Le dije que le creyera a él o a mí”, relató.

Pese a lo delicada que fue su denuncia, no recibió ninguna respuesta: “Pasaron dos semanas, quedó en la nada la situación, agarré mi book, me fui y nunca más volví a trabajar con esa agencia. Por supuesto que al cliente lo perdí. Empecé a trabajar con una agencia que era competencia de ellos, y empecé a viajar por un montón de lugares, y eso que me pasó quedó ahí”.

Siguiendo con el tema, el integrante de Bienvenidos a Bordo (eltrece) contó otro caso de acoso que padeció. “Había hecho la gráfica de una fragancia internacional y me llevaron a la presentación de la fragancia en distintos países. Cuando estábamos sacando fotos se sube una dama y me dice ‘sos muy lindo, tenemos que hacer algo’”, narró.

Drago reconoce que en ese momento creyó que se trataba de un juego y se lo tomó con gracia. Pero la mujer le hizo una ofrecimiento en el que remarcó que su propuesta era real: “Me dice ‘si tengo que pagar, pago’. Yo, de manera lúdica le pregunto ‘de cuánto me estaba hablando’. Traté de salir de una situación incomoda con humor”.

“Me dijo que pagaba hasta 10 mil dólares. Ahí vino alguien que se dio cuenta que estaba pasando algo y se la llevo. Después me encaró de nuevo a la salida, me dijo que sabía en que hotel estaba. Por suerte no pasó nada”, cerró.

