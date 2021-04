Dani La Chepi se puso de novia con su recolector de residuos: “Lo conocí por la ventana en la cuarentena”

Cada noche Daniela Viaggiamari, conocida como La Chepi, se luce en MasterChef Celebrity (Telefe) y tiene divertidos idas y vueltas con el jurado. Invitada el domingo a Minuto para ganar (Telefe) habló de su participación en el reality de cocina y también sobre el apoyo que le da su novio, a quien conoció durante la cuarentena de una manera muy particular.

En el programa conducido por Marley, Vicky Xipolitakis aprovechó la presencia de la influencer en el estudio para preguntarle por su pareja: “Él es chofer de camión de recolección de basura y lo conocí en la pandemia, durante la cuarentena, y por la ventana. Es muy linda persona y muy fachero”, relató entre risas.

Al escucharla, el conductor no pudo evitar asociar la historia de amor de La Chepi con la la novela Campeones (eltrece), donde Mariano Martínez interpretó a un basurero que tenía un romance con Laura Azcurra. Si bien la influencer coincidió, con picardía acotó: “Mi novio es más lindo, estoy empachada de amor”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniela Viaggiamari (La Chepi) (@danilachepi)

Sin dejar el tema ahí, ‘la griega’ quiso saber quién conquistó a quién. Entonces, la participante de MasterChef relató: “Yo me lo chamuye un poco pero él, se ve que alguien le dijo que yo iba subiendo historias a Instagram donde ‘le tiraba los perros’ a los pibes que van atrás del camión, los que corren. Y un día él se bajó para saludar a mi hija y cuando lo vi dije ‘mirá lo que es esto, Dios existe’. Ahí me preguntó cómo estaba, y trajo un vino y me dijo que lo íbamos a tomar cuando termine la cuarentena”.

Con mucha rapidez, Marley preguntó: “¿Era un vino abierto que estaba en la basura?”. Y, para responderle, La Chepi aseguró: “No, gana mejor que yo, gana muy bien. Por suerte, uno que trabaja me tiene que tocar una vez”.

Al hablar de la relación de su hija Isabella con su pareja, explicó que fue una especie de celestina de la pareja: “Lo ama, en realidad ella se hizo amiga de él primero y se ponía en la reja cuando pasaba (con el camión). Ahí me miraba, me guiñaba el ojo y me decía ‘mamá, tenés que tener novio’. La verdad que se quieren mucho los dos y eso para mí es lo más importante”.

Ante la mirada atenta de Vicky que se mostró contenta al escuchar la historia de amor, como cierre de la anécdota el presentador remarcó lo importante que es que la nena se haya encariñado con el novio de su mamá: “Qué bueno que esté feliz, eligió a su padrastro ella”.

Fuente: TN