Oscar Martínez: “No extraño nada de Argentina, me resulta tóxica”

En una extensa entrevista concedida a Ladran Sánchez (Radio Mitre), Oscar Martínez habló con total franqueza acerca de cómo percibe la actualidad argentina. El actor se encuentra trabajando en España, donde rodó recientemente la película Competencia oficial junto a Antonio Banderas y Penélope Cruz, y no imagina un pronto retorno al país. “No, no voy a mentir. No extraño nada de la Argentina. Allí están mis hijas, mis nietos y mis amigos pero yo la estaba pasando muy mal, me resulta muy tóxica”, sostuvo.

El protagonista de El Ciudadano Ilustre explicó que su rechazo está vinculado fuertemente a cómo vivió el aislamiento social, preventivo y obligatorio que decretó el presidente Alberto Fernández el 20 de marzo de 2020. “El último medio año que pasé en Buenos Aires fue encerrado en mi casa: tampoco vi a mis hijas, tampoco vi a mis amigos. Fueron los peores de mi vida. Ni estaba trabajando. Fue horrendo”, aseguró.

Y agregó: “No tuve miedo de terminar internado en una terapia por infectarme, porque me cuidé, tomo vitaminas desde el primer día y evito la vida social”.

Frente a esa situación, Martínez considera que sus compromisos laborales en Europa fueron un alivio: “Volver aquí fue volver al trabajo. Y salir de la reclusión, y caminar por la calle sin miedo. Uno se saca una mochila gigantesca, ¿no? Es una bendición tener una alternativa laboral en Europa; lo vivo como un enorme privilegio y quiero disfrutarlo”.

Pese a que su último compromiso en la península ibérica terminó en octubre, el actor se encuentra esperando nuevas propuestas para mantenerse en España. “Había pensando quedarme solo hasta noviembre, después hasta marzo, porque estaban cerradas las fronteras. El mes pasado dije de quedarme hasta septiembre, para quedarme un año aquí, tratando de hacer la experiencia de buscar alternativas”, afirmó.

Luego, añadió: “Desde 2016 he sido convocado para venir a rodar todos los años. Lo que no me había ocurrido nunca, me empezó a bailotear en la cabeza hace un par de años: la idea de invertir los tantos, estar 80% aquí y 20% en Buenos Aires”.

Durante la charla con el periodista Gonzalo Sánchez, una cosa quedó clara: se siente mucho más cómodo en el exterior. “Acá es distinto: desde que yo estoy, no hay reclusión. Hubo restricciones de horarios para los bares y restaurantes, pero salvo porque la gente anda con mascarillas, nada delata en la calle que está la pandemia. Las tiendas funcionan con mucha gente, los restaurantes están llenos, con un aforo. Y en los medios no hay una sola noticia de la pandemia: no hay ‘infodemia’”, enumeró.

