El 2011 fue un año que agitó varias vidas con diferentes acontecimientos históricos, como el destructivo tsunami de Japón, la esperada boda real de los duques de Cambridge, William y Catherine, las alarmantes protestas estudiantiles de Chile y la muerte de Osama Bin Laden, el terrorista más buscado en todo el mundo.

Junto con dichos sucesos, también salieron a la luz temas musicales que impactarían a la industria y serían escuchados de un hemisferio a otro, mismos que, hasta la fecha, siguen siendo recordados. Recopilamos una lista de canciones que cumplen 10 años en 2021.

“Pumped Up Kicks” – Foster the People

Parte del EP, Foster the People, y posteriormente del álbum de estudio, Torches, “Pumped Up Kicks” relata desde una melodía indie pop una historia inspirada en la Masacre de la Escuela Secundaria de Columbine, que tomó lugar en 1999, cuando dos estudiantes asesinaron a doce compañeros y a dos profesores.

«Labios Rotos» – Zoé

En 2011 se estrenó el famoso Unplugged de Zoé que traía esta nueva canción. La cual ganó un Grammy Latino a Mejor Canción de Rock.

“All of the Lights” – Kanye West

El cuarto sencillo del álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy cuenta con la participación de Rihanna, Alicia Keys, Elton John, John Legend, Fergie y Kid Cudi. El tema consiguió dos premios Grammy para “Mejor canción de rap” y “Mejor colaboración de rap”.

“I Follow Rivers” – Lykke Li

Lykke Li nos envuelve con el inevitable sentimiento de desear románticamente a alguien que es, potencialmente, un ser demasiado peligroso para nuestro propio bien. La canción está incluida en el segundo álbum de la cantante, Wounded Rhymes, producido por Björn Yttling, de Peter Bjorn and John.

“S&M” – Rihanna

La cantante barbadense explora su lado más salvaje con el tema que alaba y glorifica, desde su perspectiva, diversas prácticas sexuales. Producida por Stargate y Sandy Vee, “S&M” forma parte de la quinta producción discográfica de Rihanna, Loud.

“Help is on the Way” – Rise Against

De su sexto álbum de estudio, Endgame, “Help is on the Way” fue preparada como una canción de esperanza después del viaje del vocalista, Tim McIlrath, a la ciudad de Nueva Orleans, que fue de las más afectadas por el Huracán Katrina.

“Price Tag” – Jessie J (feat. B.o.B)

El tema, compuesto por Jessie J, B.o.B, Claude Kelly y el productor Dr. Luke, formó parte del álbum debut de la cantante británica, y hace alusión a que el dinero no compra la felicidad. Actualmente, Jessie J confirmó que padece una enfermedad que ha hecho que pierda la audición en un oído, esto complica su futuro como cantante.

“On the Floor” – Jennifer Lopez (feat. Pitbull)

Producida por RedOne y Kuk Harrell, “On the Floor” se volvió un himno en las pistas de baile de cualquier fiesta. Logró alcanzar la tercera posición en la lista de Billboard Hot 100, y también fue la tercera canción más descargada durante ese año. Fue la segunda colaboración de Pitbull con Jennifer Lopez.

“Under Cover of Darkness” – The Strokes

El cuarto disco de la emblemática banda, Angles, tuvo como primer sencillo el tema “Under Cover of Darkness”, escrito por Julian Casablancas, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr. y Nick Valensi.

“Born this Way” – Lady Gaga

Este homenaje a la igualdad y la inclusión logró vender más de un millón de copias a tan solo cinco días de ser estrenada, bajo la interpretación y composición de Lady Gaga y la producción de Fernando Garibay, Jeppe Laursen y DJ White Shadow. La primera vez que fue interpretada en vivo fue en la ceremonia de los Premios Grammy en el 2011.

“Lotus Flower» – Radiohead

Como parte de su octavo álbum de estudio, The King of Limbs, Radiohead lanzó “Lotus Flower”. El disco recibió cinco nominaciones a los Premios Grammy.

“Till the World Ends” – Britney Spears

La princesa del pop logró hacer del 2011 un año lleno de hits gracias al lanzamiento del álbum Femme Fatale, en donde se incluyó la canción «Till the World Ends», que explotó internacionalmente en las estaciones de radio y lugares con ambiente de fiesta. El tema fue coescrito por la cantante Kesha, y producida por Dr. Luke y Max Martin.

“Cinema” – Benny Benassi

Del cuarto álbum del DJ y productor italiano, Electroman. El reconocido productor de dubstep, Skrillex, le rindió homenaje con un remix que sería ganador del Premio Grammy por “Mejor grabación remezclada, no clásica” en el 2012.

“Someone Like You” – Adele

La desgarradora balada que narra el profundo dolor de dejar ir a alguien que amas, conmocionó al mundo gracias a la potente voz de su intérprete, la británica Adele, quien recibió el Premio Grammy a «Mejor Actuación Vocal Pop» de ese año y alcanzó el primer lugar en la lista de Billboard Hot 100.

“Burning in the Skies” – Linkin Park

Fue el tercer sencillo del cuarto álbum de la banda de rock alternativo, A Thousand Suns. El video musical fue dirigido por Joe Hahn, el turntablist de Linkin Park. La canción va de la mano con los temas “The Radiance” y “The Requiem”. La narrativa acompaña a los sentimientos de arrepentimiento que tuvo Robert Oppenheimer por haber creado la bomba atómica que acabó con millones de vidas.

“Run the World (Girls)” – Beyoncé

Beyoncé llega al 2011 con el himno feminista que representó al movimiento durante la década. Entre sus compositores se encuentran los productores Diplo y Afrojack.

“Save The World” – Swedish House Mafia

El trio de house progresivo, formado por Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello, unió sus fuerzas con el cantante John Martin para esta entrega, que logró posicionarse bien en las listas de éxitos en su año. Además, fue nominada al Premio Grammy por «Mejor Grabación Dance» en el aniversario número 54 de la ceremonia.

“If You Wanna” – The Vaccines

Durante este año, la banda de indie rock lanzaría su álbum debut, What Did You Expect From The Vaccines?, que contaría con “If You Wanna” como tercer sencillo. La canción fue utilizada en videojuegos y en publicidad de productos, como la cerveza española, Estrella Damm.

“Last Friday Night (T.G.I.F)” – Katy Perry

Como parte de su disco, Teenage Dream, Katy Perry se convirtió en una adolescente que adora la fiesta en el video musical de este tema, el cual contó con invitados especiales como la cantante Rebecca Black y los actores de Glee, Darren Criss y Kevin McHale. Logró posicionarse como número 1 en varias listas de éxitos alrededor del mundo.

“Walk” – Foo Fighters

Compuesta por Dave Grohl y producida por Butch Vig, “Walk”, fue reconocida como una de las mejores canciones de ese año, llevándose dos Premios Grammy a casa, por «Mejor canción de Rock» y «Mejor actuación de Rock».

“Stereo Hearts” – Gym Class Heroes (feat. Adam Levine)

Con este sencillo, Gym Class Heroes introducen al espectro musical su quinta producción discográfica, The Papercut Chronicles II, de la mano del vocalista de Maroon 5, Adam Levine, y con el talento de los productores Benny Blanco y Robopop.

“Moves Like Jagger” – Maroon 5 (feat. Christina Aguilera)

Bajo la producción de Shellback y Benny Blanco, Maroon 5 y Christina Aguilera entregan el tema dance pop como tributo al vocalista de la icónica banda The Rolling Stones, Mick Jagger. La canción recibió una nominación al Grammy por «Mejor interpretación de pop de dúo/grupo». Fue la novena canción más descargada del 2011.

“Up All Night” – blink-182

El primer sencillo de la banda pop punk después de haberse separado en el 2005. Tras la muerte de su productor, Jerry Finn, los integrantes decidieron encargarse personalmente de la composición y producción para no incluir a otra persona al proyecto de blink-182.

“Video Games” – Lana del Rey

En propias palabras de Lana del Rey, el tema habla acerca de la adicción que tenía su pareja por los videojuegos. Con la producción de Robopop y Justin Parker, “Video Games” es parte del álbum Born To Die. Lana confiesa que aunque le tiene un inmenso cariño a la canción, todavía llora cuando la interpreta en algunas ocasiones.

“Paradise” – Coldplay

El tema para escapar de la realidad y hacia el paraíso por medio de nuestros sueños. En cuanto a la composición, esta fue aclamada por la crítica, dándole a Coldplay un lugar importante en la industria musical durante ese año, con su álbum Mylo Xyloto. “Paradise” fue nominada al Grammy por «Mejor actuación pop de un dúo o grupo».