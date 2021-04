Carmen Barbieri habló de las secuelas que le dejó el coronavirus

Finalmente, luego de mucho esperar, Carmen Barbieri pudo debutar en MasterChef Celebrity. Ya recuperada del covid-19, desde hace algunas semanas se encuentra grabando el reality de cocina más visto de la pantalla chica. En una reciente entrevista que brindó para el ciclo Implacables que se emite por El Nueve reveló cómo atravesó la dura enfermedad, cómo se está recuperando y qué secuelas le dejó.

«Me ven cansada porque camino una cuadra y me canso», reconoció. «Son las secuelas de Covid, pero estoy viva. Estoy sana, estoy bien, estoy trabajando en MasterChef, donde el recibimiento fue tan fuerte… me aplaudieron como nunca», continuó sobre su debut en el reality de Telefe. «No encuentro la palabra para decir gracias, por como me esperaron en el trabajo, por el apoyo, los rezos de la gente, a los médicos, que me salvaron la vida», señaló.

Y agregó: «No podía caminar, tuve que recuperar masa muscular, mi voz también. Tantas veces me entubaron y cuando me sacaban la sedación me arrancaba las cosas, el respirador, entonces me volvían a sedar. Eso me lastimó un poco las cuerdas vocales».

«Ahora me doy cuenta lo mal que estuve», confesó. «Estuve a la muerte de verdad. Yo pensé que estaba grave, pero el médico me decía: ‘Estabas en estado crítico, que es más que grave. Pero sos una leona como luchaste'», expresó.

Antes de entrar en terapia intensiva le hizo un particular pedido a los médicos. “Les pedí que me dejaran aunque sea escribir en el celular, y le mandé mensaje con lo que le quería decir a mi hijo, a mi prima, a Sandra Domínguez le dije que se quedara con mi perro. Me la vi venir, porque no podía respirar”, contó. “Escribí, entregué el celular y a las pocas horas me entubaron. Me salvaron la vida porque actuaron muy rápido, porque si hacía un paro respiratorio me moría”, remarcó.

Fuente: mdzol.com