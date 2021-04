Nicki Nicole, tras su show con Jimmy Fallon: «Ahora no le tengo miedo a nada»

Nicki Nicole se convirtió en la primera argentina en aparecer en The Tonight Show with Jimmy Fallon, el programa más visto de Estados Unidos y con su presentación hizo historia. La rosarina de 20 años cantó dos temas de su álbum: «Wapo Traketero» y «No toque mi naik» y tras el show no dudó en expresar su felicidad.

«Fue una mezcla de nervios y felicidad. Estoy muy contenta. Al procesarlo, me di cuenta de que era la primera argentina en estar ahí, así que llevar la bandera de nuestro país me puso muy feliz y me ubicó en un lugar en el que me sentí muy muy muy contenta», explicó en una entrevista exclusiva con Bebe Contepomi que se emitió por Telenoche.

Sobre los nervios confesó: «En realidad me juegan bastante a favor pero porque yo así lo decidí. Tranquilamente me podrían haber jugado en contrado. Es algo que realmente tenía mucho miedo de hacerlo, porque es un programa en el que básicamente Fallon me eligió para representar lo que es la movida argentina. Sé que a él de verdad le gusta, está interesado y no dice ‘ vamos a meter alguien de habla hispana’ solo por meterlo».

Aunque admitió que sintió «mucho miedo» por aparecer en uno de los programas más importantes de la televisión estadounidense. «Saber que millones de personas me estaban conociendo en ese momento, que estaban preguntándose quién soy, eso fue una presión increíble. Después de lo que me pasó con Fallon, no le tengo miedo a nada», aseveró la artista.

Para finalizar, destacó el rol de su entorno: «Hay muchas situaciones en la que una pierde el eje…a mi me ha pasado varias veces, pero tengo gente que ayuda a mantener los pies sobre la tierra. No es fácil un día estar haciendo música con tus amigos y sacás tu primera canción y al otro te invite Jimmy Fallon a su programa».