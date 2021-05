Flor Vigna lloró por la segunda ola de Covid-19 y les pidió a sus seguidores que vivan la vida al máximo

En las últimas horas y a través de sus redes sociales, Flor Vigna le dejó un mensaje a sus seguidores. Conmovida por la cantidad de contagios y muertes por coronavirus en la Argentina, alentó a los usuarios a que hagan más cosas que les gusten e intenten vivir la vida a pleno.

“Estoy muy sentimental porque tengo gente muy cercana que la está pasando muy mal con esto del put… COVID-19’”, expresó la bailarina al comienzo del video que compartió en Instagram.

En ese sentido, agregó: “Estoy muy emocional y me da vergüenza estar así. Me está naciendo un gran sentimiento de ‘ahora o nunca’, porque realmente se está muriendo gente, de verdad, y por eso quiero contagiar que nos animemos a despertar un poco, a hacer planes nuevos, a hablar y a perdonar”

Asimismo, Flor explicó que está implementando esto en su vida diaria: “Estoy teniendo charlas muy copadas con mi familia que sino no las hubiese tenido, me fui de viaje con mi mamá al Uritorco a un camping, salgo a caminar con mi viejo que tiene un par de cosas de salud. A la vez estoy cumpliendo muchos sueños personales que no hubiese hecho porque le tengo mucho miedo al qué dirán. Ahora quiero animarme a ser más valiente”.

También, la excampeona del Bailando volvió a remarcar que le toca de cerca conocer casos de gente enferma con COVID-19 y eso le afecta mucho: “No quiero contagiar miedo ni mala vibra, pero sí esto del ‘ahora o nunca’ que a mí me da valor para hacer cosas que no me hubiese animado”.

Entre lágrimas, acotó: “Me parece que estamos en un momento muy especial y hay que animarse a hacer las cosas porque nunca se sabe cuándo se puede morir alguien, o cuando ya no te den las pelotas para jugártela y volantear un poco la vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FLOR VIGNA (@florivigna)

Visiblemente conmovida, la bailarina continuó: “Algo que también estoy aprendiendo es no estar todo el tiempo para el otro. Por más que uno esté rodeado de familia y amigos lindos, no hay que descuidarse. Yo lo hago y después me frustro porque siento que no nutrí las cosas que quiero”.

Siguiendo en esa misma línea, la flamante participante de Showmatch, La Academia (eltrece) reflexionó: “Este año es un año que estoy invirtiendo mucho para eso: estoy con clases, ensayos y ahora que estoy sola lo puedo hacer. Me siento en la cama y digo ‘estoy orgullosa de mí”.

Por último, Vigna manifestó: “Es un momento muy especial que me pegó mucho por lo que le está pasando a gente cercana que no voy a contar por respeto a ellos. Es ahora o nunca, para animarte a lo que carajo quieras ya sea con tu familia, con tus amigos o con el amor… si amás a alguien decíselo”.

Fuente: Todo Noticias