Durante toda la emisión de este jueves de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 9.30), Ángel de Brito contó a modo de enigmático detalles de una ruptura amorosa. Y, sobre el final del programa, se animó a decir los nombres y sorprendió a todos: «Se separaron Luciano Castro y Sabrina Rojas».

Según el conductor, ambos actores «decidieron de mutuo acuerdo» distanciarse, aunque no aclaró si de manera definitiva. «No congeniaron», precisó, al momento de dar algún motivo.

Ante la sorpresa de sus panelistas, De Brito no titubeó y aseguró que «está totalmente confirmado» todo lo que explicó sobre la separación, pero no brindó mas detalles. De inmediato, entonces, Clarín intentó comunicarse con Rojas, pero hasta el momento la modelo no brindó ninguna declaración.

El actor y la ex modelo se conocieron en 2010, tienen dos hijos en común y desde diciembre de 2016 son oficialmente marido y mujer. Sin embargo, sus rostros fueron tapa de todas las revistas en diciembre de 2018, cuando aparecieron enigmáticos mensajes en las historias de Instagram de ella, y a las pocas horas, se denunció que la cuenta había sido hackeada.

«Por fin me voy a librar… te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona… sobre todo tres que te ‘admiran‘. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar. Mirá cómo me pongo, por suerte tengo testigos”, decía uno de los mensajes.

Horas más tarde, el actor también fue víctima de un hackeo. En su cuenta compartieron una misteriosa conversación privada de Instagram que él habría tenido con otra mujer. Sin embargo, Sabrina rápidamente dio a entender que tanto sus historias como esa captura de chat no serían veraces.

En medio de muchísimas especulaciones, ambos confirmaron que estaban separados. Y que, por el bien de sus hijos, seguían conformando una familia y viviendo en la misma casa. Pero el amor fue más fuerte y dos meses más tarde, en febrero de 2019, contaron que se habían reconciliado.

La paz, una vez más, duró poco. En octubre de ese mismo año, se viralizaron dos fotos de Luciano completamente desnudo y Rojas confirmó que estaba al tanto de las mismas, dando a entender que nada de eso rompería su pareja.

«Hay mucho amor, pero la vida es difícil. Y bueno, mientras haya amor, todo eso se puede surfear», aseguró Sabrina, meses después del escándalo, ante la consulta de Mirtha Legrand (94), al aire de su programa.

