Revés para Juan Darthés: la Justicia sobreseyó a Anita Co en una causa que el actor le inició por injurias

En 2018, Juan Darthés demandó a Anita Co por calumnias e injurias. Fue después de que la actriz contó en Intrusos y Confrontados que fue acosada por Darthés durante las grabaciones de la segunda temporada de Gasoleros, en 1999. Sin embargo, la Justicia le dio la espalda al actor, que nunca se presentó en Tribunales ni dio señales de vida de forma virtual.

“Me tiró contra la pared, me besó, me metió la lengua, me agarró de la mano y me hizo tocarle su sexo, mientras me decía ‘mirá cómo me ponés’. Los días posteriores él se me insinuaba y yo lo rechazaba. En el camarín –que compartíamos- no me buscó más. Me agarraba en los pasillos, me pedía el teléfono, me decía ‘vamos a ir a un hotel’”, había denunciado la actriz entre lágrimas.

“Para Anita es un tema terminado, fue un proceso desagradable para ella, donde los abogados de la otra parte la revictimizaron, así que hasta acá llegamos”, dijo a Télam Raquel Hermida, abogada de la actriz.

“No recibió dinero, tampoco pidió disculpas como quería la otra parte. En definitiva, ganamos”, afirmó Hermida.

Juan Rafael Pacífico -como figura en la partida de nacimiento del protagonista de innumerables producciones- la demandó y cuando tenían que verse cara a cara en una audiencia de conciliación penal decidió no aparecer, ya que eligió exiliarse en Brasil tras el repudio social que sufrió por el relato de Thelma Fardin en una conferencia de prensa organizada por el colectivo Actrices Argentinas, donde lo acusó de haberla violado durante una gira de Patito feo.

Fernando Burlando justificó la ausencia de su cliente exclamando que sufría ataques de pánico y depresión, por lo que le era imposible trasladarse hacia la Argentina. “Fue condenado en vida. Ahora vive aislado. Pasó de una vida prolija y prolífica en materia laboral a un exilio forzado. Está lejos de su casa y de sus familiares. Tiene ideas de autoflagelación y vive encerrado”, expuso.

Después de tres años angustiantes, Anita Co fue notificada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal. La sobreseyeron y declararon extinguida la acción penal. Ahora esperará noticias de la denuncia que Thelma Fardin le hizo al actor, que días atrás reapareció en un programa de TV brasileño diciendo que se declaraba inocente.

