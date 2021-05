Cinthia Fernández se hizo pis en plena Panamericana

Molesta por las demoras de tránsito debido a los controles por el confinamiento, Cinthia Fernández subió un par de historias de Instagram desde su auto en plena Panamericana, y en una reveló que se hizo pis encima.

«Son casi las tres de la tarde, hace dos horas que estoy parada acá. Tuve que salir a mear en medio de la Panamericana… Miren esto. Dos horas y esta mier… no se mueve, ¿qué carajo están haciendo? Están pidiendo permisos, ¿por qué no van a hacer eso a los micros que van a las marchas de los muchachos? ¿Por qué no se van bien a cag…?», contó en uno de los videos.

Luego, la panelista de Los Ángeles de la Mañana reveló que, a pesar de haber salido del auto a hacer pis, también se hizo encima porque no pudo aguantarse del todo. «No es joda, me hice pis en las botas de gamuza. Un asco, no daba más», completó.