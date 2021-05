Insólito: acusan de racista a Paulina Cocina por llamar “coreanitos” a los zapallos

Se sabe: Twitter se está convirtiendo en una máquina de censurar o “cancelar” a personas por comentarios varios. Este jueves, le tocó (otra vez) a Paulina Cocina, la influencer que es furor en redes con sus recetas y videos y que, también, ya ha publicado varios libros de cocina.

La cocinera comenzó una campaña para llamar “coreanitos” a los zapallos y, en las redes sociales, varios usuarios salieron a señalarle que ese nombre es racista.

Todo empezó cuando la influencer comentó en sus redes que 12 provincias de Argentina llaman de esa manera al zapallo que también recibe el nombre de “anquito”, “calabaza” o “calabacín”. Y propuso que todos lo llamaran “coreanito”.

Tras la polémica en Twitter, la misma Paulina grabó un video en le que aclaró algunos tantos. “Recibí mensajes de gente que se sintió ofendida o que la pareció mal esto de ‘coreanito’, que es un gentilicio de Corea y remite a la comunidad asiática. Les cuento honestamente qué me pasa con esto. Me cuesta verlo. Pero también pienso que no siendo una persona racializada, el hecho de que me cueste o no lo pueda ver no es excusa suficiente para decir ‘no me importa’. Sí me importa”, dijo.

Y continuó: “Nadie piensa que está hecho con una mala intención, los gentilicios son súper usados en la cocina (el calabacín italiano, la sopa inglesa), pero igual si molesta a alguien prefiero suspenderlo. Por otro lado, el fin era hacer una receta con calabaza. Pero cuando pasa algo así me deja de divertir sentir que alguien se ofende. Si alguien se sintió ofendido, no fue con esa intención, pero pido disculpas”.

Tuvo que salir a pedir disculpas por lo de coreanito ajaj no puede ser. Te quiero mucho Paulina. pic.twitter.com/ysQXxpTiuh — Fabipa (@fabipa90) May 27, 2021

Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de comentarios, muchos a favor de Paulina Cocina, señalando que era insólita la comparación y, sobre todo, la cancelación.

Cuando se enteren que hay una comida que se llama "niño envuelto", se caen de culo. Bancamos fuerte a Paulina cocina pic.twitter.com/tUYJXZnTh5 — Laura García Vizcarra 💚 (@LauGarcia00) May 27, 2021